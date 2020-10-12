Відомий український продюсер Юрій Фалеса, який свого часу став першим чоловіком Ані Лорак (тоді ще Кароліни Куєк), а також її цивільним чоловіком, крім знаменитості мав стосунки з Мікою Ньютон і Марією Гойя

Як повідомляє Politeka, нещодавно Марія дала інтерв'ю програмі " ЖВЛ", в якій детально розповіла про життя з продюсером.

Так, за її словами, співачка і продюсер всіх обдурили, заявивши, що перебувають у фіціальному шлюбі – вони так і не розписалися.

"Це був, напевно, інфопривід неправильний з боку кампанії. На сьогоднішній день він неправильно позначився на моїй кар'єрі. Тому що основний удар повинен бути на музику, а не на відносини з продюсером. НЕ прийняла його пропозицію. Може, він мене любив колись то як артистку, як жінку. я це відчувала. Але у мене щодо його в такого не було. Але я якось втягнулася в цю гру. Мені навіть сподобалося. Думаю - Боже, так класно", - зізналася співачка.

Крім того, дівчина стверджує, що почала співпрацювати з Фалесою після того, як той розлучився зі співачкою Мікою Ньютон, яка не захотіла продовжувати з Фалесою контракт, вирішивши заодно відсудити у того зарплату за роки їх спільної роботи і псевдонім на додачу.

"Він був у колосальних боргах, ми починали не тільки з нуля, ми починали з мінуса. Не було навіть можливості заправити машину. Були дуже важкі часи. Розвінчаю міф, що прийшла дівчинка молоденька до продюсера... Ні, це казки", - розповіла Гойя.

Фалеса розійшовся зі співачкою восени 2015 року, причиною став, за запевненням Марії, конфлікт на грунті фінансів.

"Я приїхала з Китаю, заробила якісь гроші, мені сказали-Ти не поділилася. Не поділилася я трьома тисячами доларів", - заявила співачка, додавши, що крапку в їхніх стосунках поставив Юрій Фалеса.

Раніше ми писали, що дуже довгий час Фалеса складався з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак) в цивільному шлюбі, поки був її наставником. Також відомо, що чоловік був старший за співачку на 18 років. Пара прожила під одним даху близько 9 років, а познайомився Юрій Фалеса з юною Кароліною, коли їй було всього 13 років.

Продюсер поклав око на дівчинку під час пісенного конкурсу, коли був членом журі. В інтерв'ю одному виданню він відверто зізнався, що між ними була божевільна і взаємно поглинає любов. Як він висловився: "цунамі любові!».

"Ані Лорак така жінка, якій змінювати не можна-адже це Ані Лорак!",- трепетно розповів продюсер.

Однак сама співачка вірністю не відрізнялася. У якийсь момент вона закохалася у відомого українського футболіста Сергія Реброва, що стало причиною розриву між подружжям.

Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася стильним образом. Як відомо, після розставання з українською знаменитістю Ані Лорак Мурат обзавівся новою пасією. Зараз бізнесмен перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом, і вона з Києва. Дівчина є активним користувачів Instagram, де регулярно викладає знімки, на яких намагається ефектно позувати на всіх фото і показувати себе в стильних образах.

Так, Лілія вирішила похвалитися новим головним убором, який купила днями – невеликий капелюшком кавового кольору. На фото дівчина позувала за кермом автомобіля. Одягнена вона була в повсякденний стиль-джинси, білу трикотажну блузку з глибоким вирізом, а поверх накинула чорну шкіряну куртку.

Варто нагадати, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.

Нагадаємо, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

Як повідомляла Politeka, задоволений Мурат показав сім'ю без Лорак, унікальне фото: "в оточенні чотирьох жінок і..."

Також Politeka писала, що нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася вигинами без штанів, Мурат в захваті: пікантні фото.