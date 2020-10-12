Українці повинні бути готові до приходу холодної погоди

Такий прогноз озвучив співробітник Укргідрометеоцентру Владислав Тимофєєв, передає Обозреватель.

Якщо поточний тиждень буде відносно теплим, то через час в Україну прийдуть заморозки і сніг.

За прогнозом синоптика, до 16-17 жовтня в Україні буде тепло, температура повітря становитиме до +23 на півдні, до 20 градусів на півночі. У західних регіонах буде трохи прохолодніше, до 18-19 градусів.

А прихід похолодання запланований на 16 жовтня, і першими воно торкнеться західних регіонів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 15 градусів, а вночі впадуть до +10.

За словами Тимофєєва, заморозки можливі в Київській, Житомирській та Сумській областях, а в Карпатах синоптики очікують сніг.

Крім цього, як прогнозують в Укргідрометеоцентрі, холодна погода затримається в Україні з 17 по 23 жовтня, і в ці дні також можливі заморозки, а в кінці місяця в країну повернуться дощі.

Раніше ми вже розповідали, що середня місячна температура в жовтні на рівні + 7..+ 12 градусів. Зниження температури до + 8, традиційно, відбувається в другій / третій декаді місяця.

Синоптики раніше також попереджали, що холодніше буде в українських горах, де стовпчики термометрів піднімуться максимум до позначки в +7 градусів.

Що стосується опадів, то їх очікується близько 30-65 мм, в Карпатах до 100 мм.

Нагадавши, осінь різко змінить настрій, дощі атакують нові області: кому не пощастить з погодою.

Як повідомляла Politeka, бабине літо знову порадує українців, але пощастить не всім: які області під ударом дощів.

Також Politeka писала, що бабине літо і дощі з туманами: погода розділить Україну, кому пощастить більше за інших.