Національний банк України створив монету, присвячену медикам і військовим за їх професіоналізм в умовах пандемії

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу фінрегулятора.

Повідомляється, що монету введуть в обіг вже сьогодні – в понеділок, 12 жовтня.

На монеті зображені медик і військовий, які виконують свій професійний обов'язок в умовах пандемії коронавірусу. Також стало відомо, що тираж монети – 45 тисяч примірників, виготовлена вона з нейзильберу.

На аверсі монети - герб України, а також напис "Разом" і дві руки, що демонструють знак «V» (перемога).

На реверсі-медик і військовослужбовець, між ними – напис "Передова".

Раніше ми писали, що українцям краще швидше обміняти старі гроші, які Нацбанк прибере з обігу з 1 жовтня. З початку місяця не можна буде розплатитися монетою в 25 копійок, купюрами номіналом 5, 10, 20, 50, 100 гривень, які знаходяться в обігу з 1996 року, а також 200 гривень 2001 року випуску. У той же час регулятор почне вилучати банкноти по 1 і 2 гривні, а також гривневі монети старого зразка - їх ще будуть приймати до оплати, але банки видавати перестануть. Примітно, що НБУ залишає в обороті більш дрібні монети в 10 копійок - це зроблено для того, щоб було легше округляти суми при покупках.

Якщо у кого ще залишилися такі гроші, є час до 30 вересня 2021 року безкоштовно обміняти їх в будь-якому банку по всій території України. Після цього купюри і монети, виведені з обігу, будуть до жовтня 2023 року приймати виключно в Нацбанку і уповноважених банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Поступову заміну паперових банкнот низьких номіналів на металеві монети Національний банк розпочав майже два з половиною роки тому, навесні 2018 року. Очікується, що така заміна дозволить заощадити державі близько 1 млрд гривень, оскільки за даними НБУ, Банкноти низьких номіналів швидко зношуються і за рік або два приходять в непридатний стан. У той же час тривалість життя монет значно вище, ніж тривалість життя банкнот і становить 20 - 25 років.

Нагадаємо, що всі старі монети і купюри, випущені до 2003 року, можна буде обміняти на нові у відділеннях будь-якого банку до 30 вересня 2021 року. Після 2021 року і протягом до 2023 року українці зможуть обміняти старі гроші в Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБі або Райффайзен Банк Аваль.

Нагадаємо, "можуть дати сто доларів": Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.