Відомий молдавський співак Дан Балан розбурхав новим кадром з дівчиною, з якою йому приписують роман

Після того, як Тіна Кароль і Дан Балан припинили спілкування, зав'язане раніше по роботі, чутки про їх нібито романтичні стосунки почали згасати. Ніяких підтверджень роману не було, проте самі зірки іноді ділилися спільними кадрами, зробленими на проекті і навіть уривками записаних заздалегідь дзвінків. Вся справа в тому, що після шоу зірки якийсь час працювали над створенням спільної пісні.

Далі Тіна спілкувалася з Баланом по темі, пов'язаної з презентацією своєї трилогії, яку представила не так давно в мережі. Зараз зірки не публікують нічого, пов'язаного один з одним, а потім чутки про роман Дана і його романтичні почуття до молодого хореографа з його команди Світлані Соколової лише посилилися.

На новому фото артист з колегою відображені на сцені під час танцю. При цьому сам Дан повернувся до дівчини, відставивши п'яту точку, А вона дзеркально відобразила даний рух, приховавши обличчя від публіки.

Спекотний кадр з виступу відразу почали обговорювати в мережі:

«Хочеться пожартувати про Світланку👏; Ось вам і Оз 😂😂😂😂; Даник, ти там фотки сплутав здається, а так вогонь🔥🔥🔥🔥; Кращий 😍💜; Ми сумуємо😘❤️; Нудьгуємо Дан ♥️😍; найкращі😍❤️; Доброго ранку,наш дорогий кудряш!💜 💜 💜 ; Світла наше Сонце, любимо тебе і не дамо в образу) @ sakalyova; дан, а як же Тіна?; Така експресія! 🔥🔥🔥;Красивий �😻�».

Раніше ми також повідомляли, що нова "дівчина" Дана Балана скоро буде на вустах у всіх шанувальників творчості співака, а також фанатів співачки Тіни Кароль. Адже зовсім недавно мережа гуділа про їхній роман, що зародився ще на шоу «Голос країни». Але, по всій видимості, роман вже закінчився-Дан Балан відзначив свій 41-й день народження з красунею зі своєї команди Світланою Соколовою.

Найостанніше фото красуні з молдованіном Баланом ошелешило її друзів:

"І че люди такі злісні, дурні, дрібні, чорнороті і чорнодушіе... Дівчинка світла, ти-принадність! Бережи себе в цьому світі!", "Захоплююся, люблю і поважаю. Дуже милі. Не слухайте злих тіток, це у них напевно возростние прояви.", "Красива талановита пара", " світла класну провокацію влаштувала! Є про що дівчатам поговорити, ну і помріяти заодно!", "Ех Свєтка, даремно ти це зробила.... Зараз поллється багато бруду... і ти відчуєш на собі "справжнє" обличчя публіки!!! Навіть якщо ти нічого поганого і не хотіла зробити...».

Нагадавши, смиканий Дан Балан розбурхав новим відео, Кароль виявилася не при справах: "краще б була Тіна...".

Як повідомляла Politeka, фліртуючу Тіну Кароль запідозрили в романі зі своїм гітаристом: "Вся історія з Даном Баланом...".

Також Politeka писала, що спільне відео Тіни Кароль і Дана Балана викликало справжній переполох:"нарешті всі сумніви пішли".