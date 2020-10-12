Спливли архівні кадри з примадонною Аллою Пугачовою і Філіпом Кіркоровим

Ролик був опублікований у фан-акаунті Алли Пугачової в Instagram.

На відео видно, як Алла Пугачова в компанії колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова оцінюють пісню, яку зворушливо виконала Крістіна Орбакайте.

Дочка Примадонни настільки чуттєво заспівала пісню, що Алла Пугачова перед камерами не змогла стримувати сльози і вони лилися рікою.

"На минулому відео співає Алла. А ось як все було насправді. Сподіваюся ви подивіться до кінця і поставите лайк. P. S. Христина заспівала нітрохи не гірше!",- йдеться у підписі до опублікованого ролика.

"Молодець, вся в маму талановита", " а Філіп курить в обличчя. Це нормально? Алла красуня", " відмінно пам'ятаю той час...і виконання цієї пісні, Христиною...з такою ніжністю, душею...браво", "справжня і мила Алла, Христина розумниця", "дуже зворушливо, теж сльози навернулися", "як до сліз приємно, коли дочка співає для мами", " я думаю,що Алла Борисівна розчулилася як мама, знаючи як не легко Христині по життю довелося!я її так розумію, як мама!Сильні жінки теж плачуть!взагалі, у Алли Борисівни велике серце і не дивлячись на свій важкий життєвий шлях, вона була, є і буде чуйною, не розлюченою, мудрою жещиною!", "Щасливі сльози матері. Яке щастя чути такі ніжні слова від дочки", "Ви усі супер, і Філіп також ваша родина", - відреагували на публікацію фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео щасливого Галкіна зі своїми двійнятами Лізою і Гаррі, матері сімейства Алли Пугачової при цьому в кадрі не було.

Так, гуморист разом з нащадками сиділи на плетеному диванчику з подушками у дворі їх розкішного особняка. Всі троє при цьому досить посміхалися.

"Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата!", "Так, Лізочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гарріком пощастило!",- реагували фанати на новий знімок.

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