Всплыли архивные кадры с примадонной Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым

Ролик был опубликован в фан-аккаунте Аллы Пугачевой в Instagram.

На видео видно, как Алла Пугачева в компании бывшего мужа Филиппа Киркорова оценивают песню, которую трогательно исполнила Кристина Орбакайте.

Дочь примадонны настолько чувственно спела песню, что Алла Пугачева перед камерами не смогла сдерживать слезы и они лились рекой.

"На прошлом видео поёт Алла. А вот как все было на самом деле. Надеюсь вы посмотрите до конца и поставите лайк. P.s. Кристина спела ничуть не хуже!", - говорится в подписи к опубликованному ролику.

"Молодец, вся в маму талантливая", "А Филипп курит в лицо. Это нормально? Алла красотка", "Отлично помню то время...и исполнение этой песни, Кристиной...с такой нежностью, душой...браво", "Настоящая и милая Алла, Кристина умница", "Очень трогательно, тоже слезы навернулись", "Как до слез приятно, когда дочь поет для мамы", "Я думаю,что Алла Борисовна расчувствовалась как мама,зная как не легко Кристине по жизни пришлось!я ее так понимаю,как мама!Сильные женщины тоже плачут!вообще,у Аллы Борисовны большое сердце и не смотря на свой трудный жизненный путь,она была,есть и будет чуткой,не обозленой, мудрой жещиной!", "Счастливые слёзы матери. Какое счастье слышать такие нежные слова от дочери", " Вы все супер! И Филипп тоже ваша семья!) - отреагировали на публикацию фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, в сети появилось видео счастливого Галкина со своими двойняшками Лизой и Гарри, матери семейства Аллы Пугачевой при этом в кадре не было.

Так, юморист вместе с отпрысками сидели на плетеном диванчике с подушками во дворе их роскошного особняка. Все трое при этом довольно улыбались.

"Очень классное фото. Дети сияют счастьем рядом возле такого любящего папы!», «Да, Лизочка, с твоими мамочкой Аллой и папочкой Максимом Вам с Гарриком повезло!", - реагировали фанаты на новый снимок.

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