Увага українських телеглядачів у неділю, 11 жовтня, була прикута до шоу "Танці з зірками", ведучими якого були Тіна Кароль і Юрій Горбунов

Ось і зараз, під час сьомого сезону телешоу "Танці з зірками" зірок проекту очікував вечір латиноамериканських танців, а головною інтригою ефіру було питання - чи відбудеться на паркеті перший жіночий пасодобль від Надії Мейхер і Санти Дімопулос, яка минулого тижня кинула своїй конкурентці виклик, пише Politeka.

Крім того, глядачів цікавило, чи повернуть на проект пару Олега Винника і Олени Шоптенко, які минулої неділі були дискваліфіковані за правилами шоу, з чим не погодилися інші учасники проекту і звернулися до організаторів шоу з проханням повернути пару на паркет.

Також увага глядачів була прикута до неповторних Тіні Кароль і Юрія Горбунова. Останній не стримався і опублікував у своєму Instagram фотографію з Тіною, підписавши її "Як вам сьогодні ефір?".

На знімку Юрій дивиться на Тіну, не приховуючи захоплення. На ньому – чорна сорочка і блакитний костюм, а на співачці – приголомшливе чорне плаття, що не приховує плечей і грудей знаменитості.

Особливу увагу привернув погляд Кароль, шанувальники буквально застигли в захопленні.

"Тіночка, сьогодні 🔥.зачіска її цей погляд кішки 🥵 Тіна сьогодні була найгарніша та найніжніша 😍 😍 😍 такі красиві Тіна дуже красива 💟 💟 💟 МММ ось це погляд 🔥 😻 Юра, за деякі коментарі тебе розцілувати готові👏👏👏👏😂😂😂🔝🔝🔝😎 Надя і Санта🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 але надія пластичнее 😉 ❤ ️ 🥰 😎 Тіна надзвичайно хороша в цьому образі 🤩 🤩 🤩 💖 💖 💖 дякую за настрій❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Не дуже. Думала Олег погодиться повернутися і Надя ще в зоні ризику, жах таке живе фото😉. Ефір бомаба💣. Класно, що ніхто не пішов 😊", - написали фанати.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль показала незвичайне відео разом з колегою. Співачка останнім часом все частіше показує ролики, які не стосуються її роботи. Як відомо, для артистки це велика рідкість, адже раніше вона показувала виключно робочі моменти і постановочні фото зі зйомок.

Після карантину зірка переглянула погляди на Instagram і періодично ділиться милими відео з колегами, фото з-за лаштунків під час відпочинку і показує, як розмовляє з товаришами. Як і в попередні рази, на новому ролику співачка захопила кокетливою поведінкою:

У ролику знайомий Тіни дивиться на неї і запитує, що сталося. На що сама співачка злегка дметься, крутить головою і з посмішкою відповідає: "хоч би що, ну похвали мене!",- заявляє зірка.

Колега зірки посміхнувся у відповідь і сказав: «красуня, красуня, красуня».

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 𝙏𝙞𝙣𝙖 𝙆𝙖𝙧𝙤𝙡 / 𝙁𝙖𝙣 𝘼𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 (@fantina___) 11 Окт 2020 в 4:33 PDT

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