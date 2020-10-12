Кабмін своїм рішенням спровокував "тарифну революцію"

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Як відомо, уряд хоче передати місцевій владі можливість регулювання тарифів на комуналку.

Рішення Кабміну про передачу на місця права регулювати тарифи було прийнято 9 жовтня, і його затвердили в рамках угоди з МВФ.

За словами експерта Сергія Дяченка, зараз найвищі тарифи на комуналку саме в тих населених пунктах, де розцінки стверджують місцеві чиновники.

"Якщо тарифну політику будуть вирішувати на місцях, то це посилить увагу до місцевих органів влади власників компаній, що постачають послуги, і вони тепер будуть домовлятися про підвищення тарифу безпосередньо, без посередників в особі НКРЕКП. Місцева влада потраплять під подвійний тиск — з боку олігархів і населення. Якщо перші виступатимуть за підвищення, другі вимагатимуть зниження", - пояснює всі нюанси експерт.

Дяченко також додав, що тепер невідомо, як на місцях будуть формувати "економічно обгрунтований тариф", в який можуть включати премії співробітникам комунальних підприємств.

"Хоча що таке "економічно обґрунтований тариф" в умовах відсутності конкуренції? Це тариф, який дозволяє окупати витрати, але це не "економічно обґрунтований тариф". Часто витрати включають премії співробітникам комунальних підприємств або ж витрати на корпоративи. Тепер розбиратися з реальністю витрат буде складніше" - резюмував аналітик у спілкуванні з журналістами.

Але останнє слово за Верховною Радою, яка має затвердити законопроект, розроблений урядом.

Нагадавши, тарифи на комуналку накрутять в кілька разів, літні ціни здадуться копійками.

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