Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, похвалилася пружними місцями в купальнику 

Зірка рідко публікує і балує своїх шанувальників новими фотографіями та відео, пише Politeka.net. Останнім часом в її сторіз найчастіше стали з'являтися кадри розкішного будинку, де вона живе. 

Однак вчора красуня, нарешті, опублікувала своє нове фото, на якому вона позує в басейні. 

Ретчфорд була в маленькому купальнику на тонких бретельках. Вона виставила назад сідниці, злегка вигнувшись у воді. Її пружні форми так і притягували погляд. 

Грудей Ебі майже не було видно, адже вона прикрила її руками. 

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Зірка пильно дивилася в камеру з-під пишних вій. Пухкі губи зірки були прочинені, а волосся - вологе від недавнього купання. 

"Я повернулася 🥳", - написала зірка. 

За п'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі зраділи новому знімку гарячої брюнетки і написали їй масу приємних слів. 

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд була в чорному напівпрозорому топіку. Крізь тканину пробивалися найпотаємніші деталі, а немаленький виріз посередині надавав ще більшої сміливості образу. 

"Гаряча безсоромниця" також засвітила тонку талію і плоский живіт. Загалом, фігура просто запаморочлива. 

Раніше повідомлялося, що  Ебі Ретчфорд прогнулася, вип'ятивши бюст вперед і показуючи його у всій красі в жовтому бікіні. Темні локони модель розпустила, а свій мінімалістичний образ вона доповнила легким макіяжем.

Відзначимо, жовтий колір купальника особливо вдало виглядав на засмаглому тілі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"