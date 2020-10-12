Стало відомо, де будуть посилювати карантин через зростання кількості заражених китайським вірусом

Про це у своєму Telegram розповів міністр Кабміну Олег Немчинов.

Так, нові обмежувальні заходи офіційно вступають в силу з 12 жовтня і будуть діяти протягом наступних 14 днів.

Як стверджує Олег Немчинов, в червону зону карантину за рішенням Держкомісії потрапили Суми і Канів. У цих населених пунктах під забороною діяльність ресторанів, фітнес-центрів, ТРЦ і т.п. Також забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом.

Що стосується столиці, то Київ потрапив в помаранчеву зону, де забороняються планові операції, а готелі/спортзали/заклади культури повинні бути закриті. Більше того, заклади громадського харчування мають працювати до 22:00.

Варто зазначити, що більшість обласних центрів за рішенням Державної комісії також потрапили в помаранчеву зону.

Станом на ранок 12 жовтня, в Україні офіційно зареєстровано 265454 випадків зараження китайським вірусом (4420 за останню добу).

Жертвами вірусу вже стали 5015 українців, а побороти підступну хворобу змогли понад 114 тисяч осіб.

Раніше ми розповідали про термінову нараду щодо посилення карантину, яку скликав Володимир Зеленський.

Так, влада пропонує навчальні заклади перевести на дистанційну форму навчання, а осінні канікули повинні початися вже до 15 Жовтня.

Більш того, у великих українських містах можуть розгорнути інфекційні госпіталів на випадок перевантаження мед. установ першої та другої хвилі, а до боротьби з китайським вірусом можуть залучити інтернів та студентів-медиків старших курсів.

Крім цього, МОЗ збільшить кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

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Як повідомляла Politeka, нові умови карантину з 12 жовтня, МОЗ прийняв рішення

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