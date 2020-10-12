Стало известно, где будут ужесточать карантин из-за роста количества зараженных китайским вирусом

Об этом в своем Telegram рассказал министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, новые ограничительные меры официально вступают в силу с 12 октября и будут действовать в течение следующих 14 дней.

Как утверждает Олег Немчинов, в красную зону карантина по решению Госкомиссии попали Сумы и Канев. В этих населенных пунктах под запретом деятельность ресторанов, фитнес-центров, ТРЦ и т.п. Также запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом.

Что касается столицы, то Киев попал в оранжевую зону, где запрещаются плановые операции, а гостиницы/спортзалы/учреждения культуры должны быть закрыты. Более того, заведения общественного питания должны работать до 22:00.

Стоит отметить, что большинство областных центров по решению Государственной комиссии также попали в оранжевую зону.

По состоянию на утро 12 октября, в Украине официально зарегистрировано 265454 случаев заражения китайским вирусом (4420 за последние сутки).

Жертвами вируса уже стали 5015 украинцев, а побороть коварную болезнь смогли более 114 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали о срочном совещании по ужесточению карантина, которое созывал Владимир Зеленский.

Так, власти предлагают учебные заведения перевести на дистанционную форму обучения, а осенние каникулы должны начаться уже до 15 октября.

Более того, в крупных украинских городах могут развернуть инфекционные госпиталей на случай перегрузки мед. учреждений первой и второй волны, а к борьбе с китайским вирусом могут привлечь интернов и студентов-медиков старших курсов.

Помимо этого, МОЗ увеличит количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

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Как сообщала Politeka, новые условия карантина с 12 октября, Минздрав принял решение

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