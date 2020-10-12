Українцям для отримання пенсійних виплат від держави потрібно порівняти свій страховий стаж з новими вимогами

Про це пише Обозреватель.

Згідно з розрахунками, через сім років тільки половина українців зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.

Так, вимоги по страховому стажу, який необхідний для отримання виплат від держави, ростуть щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років.

Якщо 60 років вам виповниться в 2027-му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026 – 34 роки і так далі. На сьогоднішній день мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років.

За даними Пенсійного фонду, за останній рік кількість співробітників, які платять внесок до ПФУ, скоротилася на 565 тис.осіб.

Раніше ми попереджали, що українські пенсіонери ризикують залишитися без будь-яких виплат від держави.

З такою заявою виступив голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль у Львові.

За його словами, через 15 років Україна більше не зможе виплачувати пенсії населенню, так як на одну працюючу людину припадатиме два пенсіонери. У зв'язку з цим в Кабміні працюють над введенням накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, що Українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

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