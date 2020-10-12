Украинцам для получения пенсионных выплат от государства нужно сравнить свой страховой стаж с новыми требованиями

Об этом пишет Обозреватель.

Согласно расчетам, через семь лет только половина украинцев сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Так, требования по страховому стажу, который необходим для получения выплат от государства, растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет.

Если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026 — 34 года и так далее. На сегодняшний день минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 28 лет.

По данным Пенсионного фонда, за последний год количество сотрудников, которые платят взнос в ПФУ, сократилось на 565 тыс. человек.

Ранее мы предупреждали, что украинские пенсионеры рискуют остаться без каких-либо выплат от государства.

С таким заявлением выступил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль во Львове.

По его словам, через 15 лет Украина больше не сможет выплачивать пенсии населению, так как на одного работающего человека будет приходиться два пенсионера. В связи с этим в Кабмине работают над введением накопительной пенсионной системы.

Напомним, что Украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах

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