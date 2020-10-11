Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами, вбравшись в крихітний купальник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я зробила ролик для цього образу, і він вийшов дивним. Всі мої ролики зараз виглядають дивно. Не впевнена, але здається, щось відбувається. Хтось ще з цим стикався?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Чері позує в практично невидимому купальнику і сорочці, яку вирішила ефектно приспустити.

"Це контрольний постріл просто", "Божественні форми«, "ти просто фантастична", " Чері, чому ти зводиш мене з розуму?", "вау, до чого ж ти хороша», "вогонь, Малятко", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель Ана Чері показала яскравий пляжний кадр з відпочинку

Дівчина продовжує радувати фанатів стильними фото з відпочинку і вражати витівками на пляжі. Нещодавно модель відправлялася у відпустку разом з подругами і влаштувала цілу фотосесію на райському острові. При цьому дівчина показала фігуру у всій красі-крихітне бікіні майже нічого не приховало.

Ана не любить приховувати своє тіло в принципі, так як запевняє, що знаходиться в хорошій формі і не бачить сенсу ховатися. Спортсменка багато часу проводила в спортзалі, після чого почала також створювати речі для тренувань і стала лише популярнішою.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні