Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами, вбравшись в крихітний купальник
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Я зробила ролик для цього образу, і він вийшов дивним. Всі мої ролики зараз виглядають дивно. Не впевнена, але здається, щось відбувається. Хтось ще з цим стикався?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Чері позує в практично невидимому купальнику і сорочці, яку вирішила ефектно приспустити.
"Це контрольний постріл просто", "Божественні форми«, "ти просто фантастична", " Чері, чому ти зводиш мене з розуму?", "вау, до чого ж ти хороша», "вогонь, Малятко", - пишуть її шанувальники.
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Дівчина продовжує радувати фанатів стильними фото з відпочинку і вражати витівками на пляжі. Нещодавно модель відправлялася у відпустку разом з подругами і влаштувала цілу фотосесію на райському острові. При цьому дівчина показала фігуру у всій красі-крихітне бікіні майже нічого не приховало.
Ана не любить приховувати своє тіло в принципі, так як запевняє, що знаходиться в хорошій формі і не бачить сенсу ховатися. Спортсменка багато часу проводила в спортзалі, після чого почала також створювати речі для тренувань і стала лише популярнішою.
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