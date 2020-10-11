Американская фитнес-модель Ана Чери показала яркий пляжный кадр из отдыха

Девушка продолжает радовать фанатов стильными фото из отдыха и поражать выходками на пляже. Недавно модель отправлялась в отпуск вместе с подругами и устроила целую фотосессию на райском острове. При этом девушка показала фигуру во всей красе – крошечное бикини почти ничего не скрыло.

Ана не любит скрывать свое тело в принципе, так как уверяет, что находится в хорошей форме и не видит смысла прятаться. Спортсменка много времени проводила в спортзале, после чего начала также создавать вещи для тренировок и стала лишь популярнее.

Для того, чтобы внимание к ней продолжало расти, Чери публикует фото в бикини. На одном с таких она показала достоинства, развязав верхнюю часть купальника и стоя возле качелей. Позируя в воде, модель выглядела очень привлекательно, что и отметили пользователи сети:

«Нет никому покоя, она все дразнится😜😜😜; Какие пышные формы, милая; Мне нравится страстное сердце этой чувственной красавицы 🐰 👙; Wao превосходный образ, милая; как мне стать деревянными качелями; @anacheri ты такая красивая 😍😘 💦; Что вы любите и не любите в своем теле?; Ванаа видит это позади ❤️; Совершенство 😍👌❤️; Этот размах на пределе! 🐷🐷🐷; Это великолепно!; Ты такая красивая 😍; Ура такая красивая».

Ана недавно отправлялась в отпуск вместе с подругами, где отлично провела время и поразила всех фото и видеоотчетом, которые опубликовала на своей странице в Инстаграм. Тем временем пользователи сети продолжают восхищаться фигурой спортсменки, которая ранее много снималась в пикантных фотосессиях.

Фитнес-модель не только показывает фигуру в спортивных костюмах, но еще и довольно часто демонстрирует достоинства в одном белье. Ана показывает, как выглядит в белых, красных и черных кружевах, примеряя трендовое белье. Один из таких кадров бурно обсудили в сети, ведь девушка и правда выглядела очень ярко.

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