Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошными формами, нарядившись в крохотный купальник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я сделала ролик для этого образа, и он получился странным. Все мои ролики сейчас выглядят странно. Не уверена, но кажется, что-то происходит. Кто-то еще с этим сталкивался?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Чери позирует в практически невидимом купальнике и рубашке, которую решила эффектно приспустить.

«Это контрольный выстрел просто», «божественные формы», «ты просто фантастическая», «Чери, почему ты сводишь меня с ума?», «вау, до чего же ты хороша», «огонь, малышка», - пишут ее поклонники.

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Девушка продолжает радовать фанатов стильными фото из отдыха и поражать выходками на пляже. Недавно модель отправлялась в отпуск вместе с подругами и устроила целую фотосессию на райском острове. При этом девушка показала фигуру во всей красе – крошечное бикини почти ничего не скрыло.

Ана не любит скрывать свое тело в принципе, так как уверяет, что находится в хорошей форме и не видит смысла прятаться. Спортсменка много времени проводила в спортзале, после чего начала также создавать вещи для тренировок и стала лишь популярнее.

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