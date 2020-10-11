Після завершення карантину українських одержувачів субсидій чекають певні зміни, в тому числі і сам розмір оплати за комуналку
Так, у Мінсоцполітики назвали головне нововведення - одержувачі платитимуть за комунальні послуги 20% замість колишніх 15% від доходів сім'ї, передає news.finance.ua.
Ця норма почне діяти тільки з 1 числа наступного місяця після скасування карантину.
Варто зазначити, що на автоматичне перепризначення субсидії можуть розраховувати всі домогосподарства, які отримували допомогу в опалювальному сезоні 2019/2020 років. Також субсидію повинні призначити після особистого звернення людини, звільненого з роботи в період карантину та ставшого на облік в центр зайнятості.
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Що стосується сукупного доходу сім'ї, від якого залежить розмір субсидії і комунальних платіжок, то в цю графу відносять:
- зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців. Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів);
- житлові субсидії та пільги на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу; грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком тих, що знаходяться в зоні ООС.
При цьому не включають:
- суму, що виплачується разово при народженні та усиновленні дитини, держдопомогу дітям-сиротам;
- аліменти;
- відсотки за депозитами;
- адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату житлокомпослуг;
- разову виплату при присвоєнні статусу " Мати-героїня”;
- компенсацію в рамках послуги " муніципальна няня”;
- соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).
Раніше ми повідомляли, українців попередили про зміну тарифів на комуналку з початком опалювального сезону.
Експерт Єгор Комов прогнозує, що вже перед Новим роком вартість газу на ринку становитиме 7 грн/кубометр. Це менше, ніж минулого року, але більше, ніж зараз платять українці.
"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вище буде ціна", - розкрив аналітик нюанси ринку.
Інші експерти стверджують, що вартість опалення для українців може щомісяця змінюватися. Якщо ціна на газ підскочить до 7 грн/кубометр, то тарифи на опалення можу зрости на 10-15%.
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