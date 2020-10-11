Після завершення карантину українських одержувачів субсидій чекають певні зміни, в тому числі і сам розмір оплати за комуналку

Так, у Мінсоцполітики назвали головне нововведення - одержувачі платитимуть за комунальні послуги 20% замість колишніх 15% від доходів сім'ї, передає news.finance.ua.

Ця норма почне діяти тільки з 1 числа наступного місяця після скасування карантину.

Варто зазначити, що на автоматичне перепризначення субсидії можуть розраховувати всі домогосподарства, які отримували допомогу в опалювальному сезоні 2019/2020 років. Також субсидію повинні призначити після особистого звернення людини, звільненого з роботи в період карантину та ставшого на облік в центр зайнятості.

Що стосується сукупного доходу сім'ї, від якого залежить розмір субсидії і комунальних платіжок, то в цю графу відносять:

зарплату всіх працездатних членів сім'ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи фізосіб-підприємців. Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів);

житлові субсидії та пільги на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу; грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком тих, що знаходяться в зоні ООС.

При цьому не включають:

суму, що виплачується разово при народженні та усиновленні дитини, держдопомогу дітям-сиротам;

аліменти;

відсотки за депозитами;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання та оплату житлокомпослуг;

разову виплату при присвоєнні статусу " Мати-героїня”;

компенсацію в рамках послуги " муніципальна няня”;

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А (що вимагає постійного догляду).

Раніше ми повідомляли, українців попередили про зміну тарифів на комуналку з початком опалювального сезону.

Експерт Єгор Комов прогнозує, що вже перед Новим роком вартість газу на ринку становитиме 7 грн/кубометр. Це менше, ніж минулого року, але більше, ніж зараз платять українці.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вище буде ціна", - розкрив аналітик нюанси ринку.

Інші експерти стверджують, що вартість опалення для українців може щомісяця змінюватися. Якщо ціна на газ підскочить до 7 грн/кубометр, то тарифи на опалення можу зрости на 10-15%.

Нагадавши, українцям уріжуть субсидії, озвучена нова схема розрахунку: «на 40% менше»