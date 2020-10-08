Украинцев ждет заметное урезание субсидий из-за нового способа их расчета

С новыми размерами государственной помощи люди столкнутся уже после выхода из карантина. Об этом сообщается в материале Обозреватель.

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью коммунальных услуг и обязательного платежа. Обязательный платеж, в свою очередь, представляет собой определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммуналку.

Данная цифра рассчитывается индивидуально. Однако, если до мая этого года для подсчета средний доход на одного члена семьи делили на два прожиточных минимума и умножали на 15%, то теперь Кабмин увеличил цифру до 20%.

Таким образом, сумма, которую семьи должны будут платить за коммуналку, вырастет.

«Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь», - рассказал о нововведении бывший министр социальной политики Андрей Рева.

Добавим, что на время карантина было решено оставить старую схему расчета размера госпомощи, однако после снятия ограничительных мер ситуация резко изменится.

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