Модель з Великої Британії Демі Роуз, яку називають копією американської світської левиці Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, спершу красуня позує в купальнику, демонструючи ідеальний ракурс зверху. При цьому знаменитість посилає повітряний поцілунок своїм шанувальникам.
"Привіт" - коротко йдеться в підписі.
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А на інших кадрах Роуз вже кудись їде зі своєю подружкою, ефектно демонструючи фігуру все в тому ж купальнику. Обличчя при цьому знаменитість закрила за допомогою окулярів.
Шанувальники знаменитості не могли що-небудь відповісти кумиру-кадри були оприлюднені в Сторіс.
До цього ми розповідали, що модель купальників й нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", показала жаркий образ в мікро-бікіні.
Пишногруда модель завжди підкреслює достоїнства найсміливішими нарядами й жаркими образами, які привертають до неї все більше шанувальників. Дівчина не боїться критики, тому що приймає себе такою, якою вона є і худнути відмовляється.
Ще в школі Демі фанатично намагалася скинути вагу, після чого потрапила в лікарню з проблемами зі шлунком.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер