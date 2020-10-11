Модель из Великобритании Деми Роуз, которую называют копией американской светской львицы Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, сперва красотка позирует в купальнике, демонстрируя идеальный ракурс сверху. При этом знаменитость посылает воздушный поцелуй своим поклонникам.
«Привет» - коротко говорится в подписи.
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А на других кадрах Роуз уже куда-то едет со своей подружкой, эффектно демонстрируя фигуру все в том же купальнике. Лицо при этом знаменитость закрыла при помощи очков.
Поклонники знаменитости не могли что-либо ответить кумиру – кадры были обнародованы в Сторис.
До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала жаркий образ в микро-бикини.
Пышногрудая модель всегда подчеркивает достоинства самыми смелыми нарядами и жаркими образами, которые привлекают к ней все больше поклонников. Девушка не боится критики, потому что принимает себя такой, какой она есть и худеть отказывается.
Еще в школе Деми фанатично пыталась сбросить вес, после чего попала в больницу с проблемами с желудком.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике