Модель из Великобритании Деми Роуз, которую называют копией американской светской львицы Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, сперва красотка позирует в купальнике, демонстрируя идеальный ракурс сверху. При этом знаменитость посылает воздушный поцелуй своим поклонникам.

«Привет» - коротко говорится в подписи.

А на других кадрах Роуз уже куда-то едет со своей подружкой, эффектно демонстрируя фигуру все в том же купальнике. Лицо при этом знаменитость закрыла при помощи очков.

Поклонники знаменитости не могли что-либо ответить кумиру – кадры были обнародованы в Сторис.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала жаркий образ в микро-бикини.

Пышногрудая модель всегда подчеркивает достоинства самыми смелыми нарядами и жаркими образами, которые привлекают к ней все больше поклонников. Девушка не боится критики, потому что принимает себя такой, какой она есть и худеть отказывается.

Еще в школе Деми фанатично пыталась сбросить вес, после чего попала в больницу с проблемами с желудком.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике