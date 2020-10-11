Популярна українська співачка Тіна Кароль показала незвичайне відео разом з колегою

Співачка останнім часом все частіше показує ролики, які не стосуються її роботи. Як відомо, для артистки це велика рідкість, адже раніше вона показувала виключно робочі моменти і постановочні фото зі зйомок.

Після карантину зірка переглянула погляди на Instagram і періодично ділиться милими відео з колегами, фото з-за лаштунків під час відпочинку і показує, як розмовляє з товаришами. Як і в попередні рази, на новому ролику співачка захопила кокетливою поведінкою:

У ролику знайомий Тіни дивиться на неї і запитує, що сталося. На що сама співачка злегка дметься, крутить головою і з посмішкою відповідає:

"Хоч би що, ну похвали мене!",- заявляє зірка.

Колега зірки посміхнувся у відповідь і сказав: «красуня, красуня, красуня».

Шанувальники не залишилися осторонь, написавши Побажання: "Щасливі разом, і щастя вам нескінченного❤️; А як ці стікери придбати?; Ого, вітаю🔥 🔥 🔥».

Після того, як Тіна випустила оригінальну трилогію «знайти своїх», приурочену до 15-річчя своєї музичної кар'єри, вона знаходиться в активній роботі над іншими проектами. Також зірка є телеведучою чергового сезону танцювального шоу. При цьому не забуває артистка готується до періодичних концертів.

Останнім часом через карантин їх досить мало, але це не заважає зірці тримати себе в тонусі. Особисті кадри при цьому в Instagram Тіни миготять не так рідко, як раніше. Тепер співачка показує, як проводить час під час зйомок, їздить з колегами або готується до виступу.

Один з таких роликів сполошив мережу. Домашня Тіна в масці-фільтрі "білий ведмедик" заінтригувала відразу ж.

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