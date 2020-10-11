Пандемія набирає обертів, у зв'язку з чим в Україні вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюють карантин

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у себе на сторінці у соцмережі Facebook.

Депутат перерахував доручення, які під час останньої наради дав президент Володимир Зеленський в рамках боротьби з китайським вірусом.

А саме:

Тимчасово перевести вузи на дистанційне навчання.

Осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня, але точну дату визначить місцева влада.

У "червоних» і "помаранчевих" зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування - ресторанів, клубів. Так, з 22:00 заклади повинні будуть закриватися.

У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання інфекційних госпіталів на випадок перевантаження мед. установ першої та другої хвилі. Для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вузів.

Міністерство охорони здоров'я збільшить кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Поповнити запаси ліків, медзахисту, кисню і так далі.

За допуск людей без масок в громадські приміщення і транспорт штраф - 3400-5100 гривень. Проект вже передано на розгляд до ВР.

У зв'язку із зростанням кількості заражених китайським вірусом, гостро постало питання з можливим перенесенням місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вибори можуть бути перенесені або за фактом введення надзвичайного стану, або якщо більше 50% території країни опиниться в "червоній" зоні карантину.

Тим часом, в останні дні в Україні фіксуються антирекорди за кількістю заражених. За інформацією МОЗ, щодня реєструється 4000+ або 5000+ нових випадків захворювання (станом на 11 жовтня, 4768 нових випадків).