Пандемія набирає обертів, у зв'язку з чим в Україні вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюють карантин
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький у себе на сторінці у соцмережі Facebook.
Депутат перерахував доручення, які під час останньої наради дав президент Володимир Зеленський в рамках боротьби з китайським вірусом.
А саме:
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- Тимчасово перевести вузи на дистанційне навчання.
- Осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня, але точну дату визначить місцева влада.
- У "червоних» і "помаранчевих" зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування - ресторанів, клубів. Так, з 22:00 заклади повинні будуть закриватися.
- У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання інфекційних госпіталів на випадок перевантаження мед. установ першої та другої хвилі. Для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вузів.
- Міністерство охорони здоров'я збільшить кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.
- Поповнити запаси ліків, медзахисту, кисню і так далі.
- За допуск людей без масок в громадські приміщення і транспорт штраф - 3400-5100 гривень. Проект вже передано на розгляд до ВР.
У зв'язку із зростанням кількості заражених китайським вірусом, гостро постало питання з можливим перенесенням місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня.
Раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вибори можуть бути перенесені або за фактом введення надзвичайного стану, або якщо більше 50% території країни опиниться в "червоній" зоні карантину.
Тим часом, в останні дні в Україні фіксуються антирекорди за кількістю заражених. За інформацією МОЗ, щодня реєструється 4000+ або 5000+ нових випадків захворювання (станом на 11 жовтня, 4768 нових випадків).
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