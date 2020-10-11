Что ждет украинцев в ближайшее время

Пандемия набирает обороты, в связи с чем в Украине выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливают карантин

Об этом звявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий у себя на страничке в соцсети Facebook.

Депутат перечислил поручения, которые во время последнего совещания дал президент Владимир Зеленский в рамках борьбы с китайским вирусом.

А именно:

Временно перевести ВУЗы на дистанционное обучение.

Осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября, но точную дату определят местные власти.

В «красных» и «оранжевых» зонах вводятся ограничения работы заведений общепита - ресторанов, клубов. Так, с 22:00 заведения должны будут закрываться.

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию инфекционных госпиталей на случай перегрузки мед. учреждений первой и второй волны. Для работы в инфекционных отделениях будут привлечены интерны и студенты старших курсов медицинских вузов.

Министерство здравоохранения увеличит количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Пополнить запасы лекарств, медзащиты, кислорода и так далее.

За допуск людей без масок в общественные помещения и транспорт штраф - 3400-5100 гривен. Проект уже передан на рассмотрение в ВР.

В связи с ростом количества зараженных китайским вирусом, остро стал вопрос с возможным переносом местных выборов, запланированных на 25 октября.

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что выборы могут быть перенесены или по факту введения чрезвычайного положения, или если более 50% территории страны окажется в "красной" зоне карантина.

Тем временем, в последние дни в Украине фиксируются антирекорды по количеству зараженных. По информации Минздрава, ежедневно регистрируется 4000+ или 5000+ новых случаев заболевания (по состоянию на 11 октября, 4768 новых случаев).