Пандемия набирает обороты, в связи с чем в Украине выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливают карантин
Об этом звявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий у себя на страничке в соцсети Facebook.
Депутат перечислил поручения, которые во время последнего совещания дал президент Владимир Зеленский в рамках борьбы с китайским вирусом.
А именно:
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- Временно перевести ВУЗы на дистанционное обучение.
- Осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября, но точную дату определят местные власти.
- В «красных» и «оранжевых» зонах вводятся ограничения работы заведений общепита - ресторанов, клубов. Так, с 22:00 заведения должны будут закрываться.
- В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию инфекционных госпиталей на случай перегрузки мед. учреждений первой и второй волны. Для работы в инфекционных отделениях будут привлечены интерны и студенты старших курсов медицинских вузов.
- Министерство здравоохранения увеличит количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.
- Пополнить запасы лекарств, медзащиты, кислорода и так далее.
- За допуск людей без масок в общественные помещения и транспорт штраф - 3400-5100 гривен. Проект уже передан на рассмотрение в ВР.
В связи с ростом количества зараженных китайским вирусом, остро стал вопрос с возможным переносом местных выборов, запланированных на 25 октября.
Ранее заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что выборы могут быть перенесены или по факту введения чрезвычайного положения, или если более 50% территории страны окажется в "красной" зоне карантина.
Тем временем, в последние дни в Украине фиксируются антирекорды по количеству зараженных. По информации Минздрава, ежедневно регистрируется 4000+ или 5000+ новых случаев заболевания (по состоянию на 11 октября, 4768 новых случаев).
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