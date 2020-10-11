Дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт", українська ведуча Олександра Кучеренко поділилася сонячним недільним фото

Красуня опублікувала новий пост в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, на фото Кучеренко позує в парку, де представлені мініатюри культових будівель Києва. Для прогулянки теплим осіннім днем ведуча вибрала стильну довгу спідницю, білу футболку і шкіряну куртку.

На фото Кучеренко розглядає один з експонатів і щасливо посміхається.

"Вихідний в мініатюрі. Дізналися будівлю?",- поцікавилася ведуча у своїх передплатників.

Українці тут же почали відгадувати, яка споруда представлена на фото. Правильною відповіддю виявився костел святого Миколая в Києві. Люди також залишали компліменти самої ведучої.

"Ви як завжди неймовірно красиві", "яка краса", - пишуть українці.

До цього ми писали, що ведуча розповіла про труднощі на роботі.

Про те, з чим їй довелося зіткнутися під час зйомок одного зі своїх проектів, ведуча розповіла в своєму Instagram.

Кучеренко написала, що заради нових зйомок їй довелося два дні мокнути під дощем.

"Додаю яскравості цим дощам)) другий день мокну на роботі! Але це того варто-нові випуски #33за3 будуть вибуховими", - поділилася ведуча.

Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, Комаров зі "Світ навиворіт" з красунею-дружиною підкорили милим перетворенням.

Також Politeka писала, що красуню-дружину Комарова застукали на зустрічі з іншим, є привід ревнувати.