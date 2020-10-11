Жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку», украинская ведущая Александра Кучеренко поделилась солнечным воскресным фото
Красотка опубликовала новый пост в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на фото Кучеренко позирует в парке, где представлены миниатюры культовых зданий Киева. Для прогулки теплым осенним днем ведущая выбрала стильную длинную юбку, белую футболку и кожаную куртку.
На фото Кучеренко рассматривает один из экспонатов и счастливо улыбается.
«Выходной в миниатюре. Узнали здание?», - поинтересовалась ведущая у своих подписчиков.
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Украинцы тут же принялись отгадывать, какое сооружение представлено на фото. Правильным ответом оказался костел святого Николая в Киеве. Люди также оставляли комплименты самой ведущей.
«Вы как всегда невероятно красивы», «Какая красота», - пишут украинцы.
До этого мы писали, что ведущая рассказала о трудностях на работе.
О том, с чем ей пришлось столкнуться во время съемок одного из своих проектов, ведущая рассказала в своем Инстаграм.
Кучеренко написала, что ради новых съемок ей пришлось два дня мокнуть под дождем.
«Добавляю яркости этим дождям)) Второй день мокну на работе! Но это того стоит - новые выпуски #33за3 будут взрывными», - поделилась ведущая.
Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".
Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» с красоткой-женой покорили милым преображением.
Также Politeka писала, что красавицу-жену Комарова застукали на встрече с другим, есть повод ревновать.