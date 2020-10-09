Звезда призналась, с чего начинается ее день

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал не забывает радовать своих поклонников

На этот раз популярная актриса в своем личном Instagram раскрыла секрет своей красоты.

Новый снимок, вероятно, был сделан на съемочной площадке.

Несмотря на насыщенный график, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал продолжает соблазнять мужчин. Более того, актриса призналась, с чего начинается ее день и как она старается следить за собой.

"Подъем в 5:00, тренировка йоги, отработать пол смены, отвезти Ландыша на уколы, забрать сына с детсада, заказать домой еды, начать отключаться... а впереди ещё целый вечер. Ни минуты покоя", - откровенно призналась Кошмар в своем Instagram.

Пользователи сразу же отреагировали на публикацию и восхитились красотой украинской актрисы.

"У тебя есть сын??? Сколько я спала", "Какая лёгкость в твоей улыбке", "Анечка, какая вы жизнерадостная", "Самая красивая", "Вы лучшая", "Очень красивая", "Ты прекрасно выглядишь", "Молодец, люблю вас", "Напоминает работу пчелки - туда, сюда - так целый день", "А по фото и не скажешь, что уставшая. Как всегда прекрасна", "Ну ты красивая, нежная и очень хорошая актриса респект", "Анечка, удачи тебе, пускай твой ребенок растёт здоровым", - написали они в комментариях под фото.

Ранее мы сообщали, что Анна Кошмал всполошила Сеть дерзким образом и неожиданным перевоплощением.

В данный момент звезда сериала "Сваты" снимается во втором сезоне сериала "Юрчишины" и играет патрульную. Стоит отметить, Анне, на удивление, идет полицейская форма.

«Просто очень опасные, даже слишком», - подписала фото Кошмал, которое пришлось по душе поклонникам.

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