56-річна співачка Лоліта Мілявська так захопилася виступом на сцені, що не помітила ганьби

Як передає Politeka.net, у Мережі з'явилися кадри з останнього концерту артистки, під час якого вона ненавмисно "впустила" груди з коригуючої білизни.

Лоліта, одягнена в довгу чорну сукню з божевільним вирізом, продовжила надавати увагу фанатам і приймати від них букети, а також робити селфі, як ні в чому не бувало.

"А ось тепер, короткий зміст концерту. Очима чудового фотомайстра☺ Русланчик, величезне спасибі, правда, в першій частині репортажу я товстувата місцями)))☺️", - підписала кадри Мілявська у своєму мікроблозі в Instagram.

Справжні фанати Лоліти пораділи за неї в коментарях:

"Класна!!!! Красива!, смілива, талановита!!!!! Суперовська!!!"

"Енергії море, вистачає, щоб міста освітлювати 😍 і ділитися з нами любов'ю!"

"Ідеальна найкраща. Розплакалася. Слава Богу, що ви нам співаєте"

"Мурашки по тілу... 😍"

"Бомбітааааа 💕"

"🌷Вищий пілотаж!"

"Який кайфффф👏аплодую"

"Взагалі без комплексів 👏 👏 👏 "

Раніше ми повідомляли, Мілявська, яка народилася в Закарпатській області, і за часів молодості переїхала до Росії, висловилася про українську мову.

Своє ставлення до рідної мови вона описала в інтерв'ю програмі "А поговорити?" За її словами, з часом українська мова сильно змінилася, а її словниковий запас значно зменшився.

"У мені немає української крові. Я там жила, раніше мову знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінилася з часів Франка, Шевченка, Лесі Українки. Це був такий породистий язик, а тепер його напхали "гелікоптерами" та "слухавками", - заявила артистка.

Нагадаємо, що роздягнена Лоліта в шапці і патчах ошелешила домашнім образом, кадри.

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