53-річний російський співак Філіп Кіркоров показав, як весело проводить час на вихідних з дітьми

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото з 8-річними Аллою-Вікторією і Мартіном-Христином, з якими побував у парку розваг.

Гордий і щасливий батько в строкатому вбранні, який виглядав трохи по-дитячому, зокрема у футболці з величезною полуничкою і куртці з різнобарвною бахромою, прогулювався з донькою і сином, пробуючи незвичайні солодощі і заглядаючи в різні локації з атракціонами.

"Family weekend 🎠 🎢 🎡 місце наших нестримних веселощів, захоплюючих атракціонів і супер настрою на весь тиждень забезпечено!💥 🍭", - підписав кадри співак.

Особливо користувачі звернули увагу на дочку Філіпа. На обличчі Алли-Вікторії красувався макіяж з синіми тінями, чорними стрілками і нюдовою помадою. Нафарбована 8-річна дівчинка викликала фурор. Деякі припустили, що батько сам наніс їй макіяж, проте на фото видно, що він привів її до візажиста, яка вже поворожила над зовнішністю дівчинки.

"🌺 прекрасний день з татом, всі красиві - щасливі 🌝 🌺 "

"Дівчинка з макіяжем?"

"Які великі стали"

"Вони такі високі, в тата"

"Виросли дітки за літо.😍🌺"

"Алла-Вікторія нафарбована? Щось на себе не схожа. Дуже подобалася дівчинка, а тут на себе не схожа"

"а ви самі наносите макіяж доньці?!"

"😻Дітки-цукерки 💜"

"Філіп як клоун!"

"Красиві...вже майкап? Вітаю донечку зі святом всіх дівчаток...🎈🎉"

"Жахливо, нафарбована дитина - це кошмар"

"Навіщо такій маленькій дівчинці очі тінями фарбувати? Вульгарно виглядає".

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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