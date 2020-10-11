53-річний російський співак Філіп Кіркоров показав, як весело проводить час на вихідних з дітьми
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram фото з 8-річними Аллою-Вікторією і Мартіном-Христином, з якими побував у парку розваг.
Гордий і щасливий батько в строкатому вбранні, який виглядав трохи по-дитячому, зокрема у футболці з величезною полуничкою і куртці з різнобарвною бахромою, прогулювався з донькою і сином, пробуючи незвичайні солодощі і заглядаючи в різні локації з атракціонами.
"Family weekend 🎠 🎢 🎡 місце наших нестримних веселощів, захоплюючих атракціонів і супер настрою на весь тиждень забезпечено!💥 🍭", - підписав кадри співак.
Особливо користувачі звернули увагу на дочку Філіпа. На обличчі Алли-Вікторії красувався макіяж з синіми тінями, чорними стрілками і нюдовою помадою. Нафарбована 8-річна дівчинка викликала фурор. Деякі припустили, що батько сам наніс їй макіяж, проте на фото видно, що він привів її до візажиста, яка вже поворожила над зовнішністю дівчинки.
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"🌺 прекрасний день з татом, всі красиві - щасливі 🌝 🌺 "
"Дівчинка з макіяжем?"
"Які великі стали"
"Вони такі високі, в тата"
"Виросли дітки за літо.😍🌺"
"Алла-Вікторія нафарбована? Щось на себе не схожа. Дуже подобалася дівчинка, а тут на себе не схожа"
"а ви самі наносите макіяж доньці?!"
"😻Дітки-цукерки 💜"
"Філіп як клоун!"
"Красиві...вже майкап? Вітаю донечку зі святом всіх дівчаток...🎈🎉"
"Жахливо, нафарбована дитина - це кошмар"
"Навіщо такій маленькій дівчинці очі тінями фарбувати? Вульгарно виглядає".
Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".
Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним:"пане".