Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про психологічні проблеми, з якими зіткнулися вони у своєму житті

Це сталося в рамках програми "терапія для підлітків" , де парочка разом зі старшокласниками обговорили психологічні проблеми тінейджерів, пише Ок-magazine.

Маркл сказала, що наслідки пандемії підштовхнули людей все більше і більше до використання Інтернету, який у свою чергу зробив їх більш вразливим і роз'єднав.

Меган заявила, що дезінформація та травля, з якою вона постійно стикається в ЗМІ, впливає на її психологічний стан вкрай негативно. Особливо це стало помітним після переїзду в США. Однак вона зазначила, що зараз у неї все добре.

"Останні кілька місяців, звичайно, були непростими для всіх. Але ми точно не можемо скаржитися. Нам пощастило, що ми всі здорові і у нас є дах над головою», — сказала вона.

У свою чергу, Гаррі закликав усіх говорити про свої слабкості, тому що це допоможе впоратися з багатьма психологічними проблемами.

"Чим більше ми говоримо про це, тим більше це стає нормальним. І це дійсно нормально. Вразливість-це не ознака слабкості. Це ознака сили", - заявив він.

Меган Маркл у свою чергу поділилася, що справлятися з проблемами психічного здоров'я їм з чоловіком допомагають ведення щоденників і медитації.

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