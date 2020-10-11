У Міністерстві юстиції України розкрили важливі нюанси, хто може розраховувати на грошову допомогу від держави

Мова про передбачену в нашій країні допомогу по догляду за одинокими особами, які досягли 80-річного віку. Про це передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Мін'юсту.

Одиноким вважається особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати.

Так, щоб отримати згадану допомогу, необхідно надати:

інформацію про відсутність працездатних родичів;

інформацію про склад сім'ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).

Допомога становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на жовтень розмір допомоги по догляду для вищевказаної категорії осіб становить 684,80 грн. Зазначимо, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 липня 2020 року становить 1712 грн. (1712 грн х 40% = 684,80 грн).

У повідомленні Мін'юсту йдеться про те, що допомога не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», а також іншим особам за вчинення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд, у тому числі призначені соціальні послуги або щомісячна компенсація по догляду за престарілою людиною.

Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація, хто може залишитися без виплат від держави в 2020 році. Так, це питання обговорювалося на засідання Кабміну.

Йдеться про виплати, які отримували безробітні українці. У 2020 році витрати Фонду соцстрахування на ці виплати становили 11 млрд, і до них додавали 4,2 млрд з антивірусного фонду, але гроші вже закінчилися.

Станом на 1 жовтня одержувачів допомоги з безробіття в Україні — 365 тисяч осіб, що на 40 тисяч більше, ніж прогнозувалося. А претендентів на допомогу від держави на 68% більше, ніж торік.

Зараз на рахунках Фонду соцстрахування залишилося 2,5 млрд гривень, і цих грошей вистачить на жовтень і частину листопада. Тому виплати по безробіттю можуть бути припинені, якщо не будуть перерозподілені додаткові фінансові кошти з інших бюджетів.

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