В Министерстве юстиции Украины раскрыли важные нюансы, кто может рассчитывать на денежную помощь от государства

Речь о предусмотренном в нашй стране пособии по уходу за одинокими лицами, которые достигли 80-летнего возраста. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Минюста.

Одиноким считается лицо, которое не имеет трудоспособных родственников, обязанных по закону его содержать.

Так, чтобы получить упомянутое пособие, необходимо предоставить:

информацию об отсутствии трудоспособных родственников;

информацию о составе семьи (указывается в декларации о доходах и имуществе лица, обратившегося за назначением социальной помощи).

Помощь составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на октябрь размер пособия по уходу для вышеуказанной категории лиц составляет 684,80 грн. Отметим, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность с 1 июля 2020 года составляет 1712 грн. (1712 грн х 40% = 684,80 грн).

В сообщении Минюста говорится о том, что пособие не назначается лицам с инвалидностью, которым возмещаются расходы на уход в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», а также другим лицам за совершение ухода, по которым выплачивается компенсация на уход, в том числе назначены социальные услуги или ежемесячная компенсация по уходу за престарелым человеком.

Ранее мы сообщали, появилась информация, кто может остаться без выплат от государства в 2020 году. Так, этот вопрос обсуждался на заседания Кабмина.

Речь идет о выплатах, которые получали безработные украинцы. В 2020 году расходы Фонда соцстрахования на эти выплаты составляли 11 млрд, и к ним добавляли 4,2 млрд из антивирусного фонда, но деньги уже закончились.

По состоянию на 1 октября получателей пособий по безработице в Украине — 365 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем прогнозировалось. А претендентов на пособия от государства на 68% больше, чем в прошлом году.

Сейчас на счетах Фонда соцстрахования осталось 2,5 млрд гривен, и этих денег хватит на октябрь и часть ноября. Поэтому выплаты по безработицы могут быть приостановлены, если не будут перераспределены дополнительные финансовые средства из других бюджетов.

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