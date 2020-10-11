Звезда украинского сегмента Инстаграм Алена Омович впечатлила формами в откровенном топе

Популярная модель, прославившаяся в сети как «украинская Кардашьян», впечатлила своих поклонников новым жарким образом. Соответствующее фото Алена опубликовала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке модель запечатлена на веранде ресторана с оригинальным дизайном: с навеса вниз свисают ветки лимонных деревьев с ярко-желтыми плодами.

Сама красотка позирует на этот раз в уличном образе. На ней короткие джинсовые шорты, рубашка, открытая нараспашку, а также черный топ с тонкими бретельками и глубоким декольте. Тесный наряд с трудом удерживает роскошную грудь Омович, которую модель увеличила до шестого размера.

«Просто фотка с лимонами», - подписала снимок красотка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное.

«с лимонами и арбузами», «Классные лимоны», «Замечательно», «Богиня», «Это просто вау», «Радует взгляд как всегда. Спасибо!», «Ничего себе лимоны!», «К сожалению это не красиво, такая неестественная грудь и худенькое тельце», - пишут люди.

До этого мы писали, что Омович показала лишнее на съемке.

Модель надела короткий топ на шнуровке сзади, а также черные штаны, которые намеренно приспустила с бедер. Примечательно, что девушка для изюминки кадра также приподняла лямки белого белья, слишком сильно то натянув практически до талии.

Напомним, соблазнительная украинская Кардашьян натянула лямки бикини до самой талии: "Снова без лифчика?".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян едва уместила необъятные прелести в блестящий корсет.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян еле втиснула сахарные "пончики" в черный топ: "Получилось бомбически!".