Радикальна зміна кольору волосся - дуже сміливе рішення, на яке іноді йдуть зірки заради ефектної появи на публіці

Деякі знаменитості все життя ходять практично з одним і тим же кольором волосся, турбуючись про їх збереження і не бажаючи змінювати свій стиль. Інші ж-навпаки, бажають вражати публіку несподіваними змінами іміджу. Переставляємо Вашій увазі топ фото артисток, які вирішили змінити імідж і перефарбували волосся.

Анастасія Квітко, більш відома в Instagram, як російська Кардашьян радує мережу образами вельми пікантного змісту. Найчастіше зірка приваблює саме пишним бюстом, тому і робить на ньому акцент. Однак зірки любить експерименти теж. Іноді модель змінює колір волосся досить кардинально. Білява красуня рік тому перетворилася в брюнетку, потім в шатенку, після в яскраву блондинку. І лише тепер вирішила повернутися до натурального тому.

Настя Каменських експериментує з волоссям не часто, боячись втратити привабливість після зміни іміджу. Тому Каменських іноді виходить на сцену в незвичайних перуках і показує, як би вона виглядала в образі блондинки або рудоволосої красуні.

Ані Лорак раніше експериментувала з іміджем і фарбувала локони в білий і золотистий відтінки. Причому, щоб не псувати волосся повністю, спочатку вона робила мелірування, потім фарбувалася повністю, але відступала від коренів, намагаючись зберегти частину локонів від висвітлення.

Емілі Ратаковскі є відомою супермоделлю, однією з найпопулярніших красунь у всьому світі. Фанатично боячись втратити свої локони, Емілі ніколи їх не укладає вдома, а на показах використовує мінімум стайлінгових засобів. Проте, влітку зірка зважилася на невеликий експеримент і стала блондинкою, через пару тижнів модель вирішила повернутися до початкового кольору волосся.

Анна Седокова довгий час була рудоволосою, після чого повернула свій рідний шатеністий відтінок назад. Через деякий час співачка спробувала оновити образ і почала користуватися швидко змиваються фарбами. Зірка встигла виступити на концертах з малиновим кольором волосся, вогненно-рудим, світлим і навіть темним.

Надя Дорофєєва на початку кар'єри запам'яталася всім як струнка рудоволоса красуня. Бажаючи відійти від даного образу, з часом Надя спробувала себе в самих різних образах. Вона фарбувалася в блондинку, брюнетку, робила мелірування, перетворювала себе в шатенку і не рідко змінювала і стрижку, щоб не псувати волосся остаточно.

Кайлі Дженнер рекордсмен серед моделей по зміні зачісок і кольору волосся. Від малинового до яскраво-зеленого – зірка спробувала всі можливі кольори на своїх локони. Причому в мережі відзначають, що їй це дуже йде і немає ще того кольору, який би не підійшов би до обличчя знаменитості.

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