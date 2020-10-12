Радикальная смена цвета волос – очень смелое решение, на которое иногда идут звезды ради эффектного появления на публике

Некоторые знаменитости всю жизнь ходят практически с одним и тем же цветом волос, беспокоясь об их сохранности и не желая менять свой стиль. Другие же – напротив, желают поражать публику неожиданными сменами имиджа. Переставляем вашему вниманию топ фото артисток, которые решили сменить имидж и перекрасили волосы.

Анастасия Квитко, более известная в Инстаграм, как русская Кардашьян радует сеть образами весьма пикантного содержания. Чаще всего звезда привлекает именно пышным бюстом, поэтому и делает на нем акцент. Однако звезды любит эксперименты тоже. Иногда модель меняет цвет волос достаточно кардинально. Белокурая красотка год назад превратилась в брюнетку, затем в шатенку, после в яркую блондинку. И лишь теперь решила вернуться к натуральному тому.

Настя Каменских экспериментирует с волосами не часто, боясь потерять привлекательность после смены имиджа. Поэтому Каменских иногда выходит на сцену в необычных париках и показывает, как бы она выглядела в образе блондинки или рыжеволосой красотки.

Ани Лорак ранее экспериментировала с имиджем и выкрашивала локоны в белый и золотистый оттенки. Причем, чтобы не портить волосы полностью, сначала она делала мелирование, затем красилась полностью, но отступала от корней, пытаясь сберечь часть локонов от высветления.

Эмили Ратаковски является известной супермоделью, одной из самых популярных красоток во всем мире. Фанатично боясь потерять свои локоны, Эмили никогда их не укладывает дома, а на показах использует минимум стайлинговых средств. Тем не менее, летом звезда решилась на небольшой эксперимент и стала блондинкой, спустя пару недель модель решила вернуться к изначальному цвету волос.

Анна Седокова долгое время была рыжеволосой, после чего вернула свой родной шатенистый оттенок обратно. Спустя время певица попробовала обновить образ и начала пользоваться быстро смывающимися красками. Звезда успела выступить на концертах с малиновым цветом волос, огненно-рыжим, светлым и даже темным.

Надя Дорофеева в начале карьеры запомнилась всем как стройная рыжеволосая красотка. Желая отойти от данного образа, со временем Надя попробовала себя в самых разных образах. Она красилась в блондинку, брюнетку, делала мелирование, превращала себя в шатенку и не редко меняла и стрижку, чтобы не портить волосы окончательно.

Кайли Дженнер рекордсмен среди моделей по смене причесок и цвета волос. От малинового до ярко-зеленого – звезда попробовала все возможные цвета на своих локонах. Причем в сети отмечают, что ей это очень идет и нет еще того цвета, который бы не подошел бы к лицу знаменитости.

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