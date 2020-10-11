38-річна російська телезірка Ксенія Собчак викликала переполох песимістичною заявою

Як передає Politeka.net, Собчак опублікувала у своєму мікроблозі в Інстаграм архівне фото, на якому постала на яхті.

Ксенія в теплому вбранні: сірих штанях, такого ж кольору тренчі, світлому светрі і незвичайних "ковбойських" чобітках - розпласталася на м'якому сидінні, витягнувши ногу.

У підписі зірка задумалася про те, де провести новорічні канікули, з урахуванням того, що кордони можуть бути закриті.

"Ти додаєш мені Італії в останні сонячні дні! За це літо ми з'ясували багато речей... Що на яхті можна і по Волзі кататися, що Алтай це кльово, що Плес і Суздаль це дуже «ялярюс» ))). Але коли я на секунду намагаюся уявити, яке стовпотворіння, напівтверезі «лижники» і зухабисте російське катання чекає в РозаХуторі на горі після нового року, розумієш, що є компроміси для тебе неможливі. Але ситуація така, що по ходу до березня ми всі кукуємо без Європи... А ви куди поїдете після НГ?", - поділилася своїми думками Собчак.

Користувачі кинулися коментувати:

"Що загадувати якщо кожен день щось змінюється. Набридла ця корона. Знаю точно, що об'їмся олів'є, після свят сяду на дієту.😂 А там як піде"

"Ксенія приїжджайте до нас в Санремо (Італія) коли це буде можливо. Будемо дуже раді! 👍👍"

"Приїжджайте на Ельбрус, там п'яних практично немає"

"Кльовий шмот 😎"

"Роза Хутір в Нг - ні😀це ж самогубство😀"

"Без Європи....смішно....купа росіян в Європі...включаючи ваших подруг...про які заборони ви говорите?"

"Нікуди, ніхто не поїде до весни 🤣 не треба лазити де попало. Треба вдома сидіти"

"Щось вбрання у вас, Ксенія, якесь етнічне... Все в перемішку. Начебто хотіли стильно, а вийшло "збоку бантик"😁"

"Багато жити не заборониш, але коли у тебе пенсія 8000, то я все собі можу дозволити, і яхти, і прикид, і замок, не знаю, що вибрати або все відразу купити..."

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

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