Такой ее не часто увидишь

Скандальная российская ведущая Ксения Собчак оголила плечи ради жаркого фото и внезапно заговорила о клевете

Новый пост знаменитости появился на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Собчак опубликовала цитату, посвященную клевете.

«Клевета ужасна потому, что жертвой её несправедливости является один, а творят эту несправедливость двое: тот, кто распространяет клевету, и тот, кто ей верит.» (с)», - написала ведущая.

Она также поделилась собственным фото. На нем Собчак позирует в нежно-голубом топе на тоненьких бретельках и свободном джемпере ему в тон. При этом ведущая приспустила теплую кофту, тем самым оголив плечи. Судя по всему, под топ она не стала надевать лифчик.

На снимке Собчак запечатлена будто в момент резкого разворота к камере. Благодаря теплому освещению фото выглядит очень уютным и солнечным.

Подписчики ведущей тут же принялись комментировать ее пост.

«Какая вы красивая», «Шикарная фотография», «Это вы про себя?», «Ксюха все о беременности», «бла бла бла...ты столько сама клеветала на людей», «Хорошо, Ксения, что есть фотошоп», - пишут люди.

До этого мы писали, что Собчак удивила новым образом.

Так, на фото в соцсети, Ксения запечатлена на фоне стога сена и множества тыкв, лежащих на полу.

На звезде – черное длинное платье, тоже черный пиджак и открытая блузка, не скрывающая прелестей Собчак.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.