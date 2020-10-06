Скандальная российская ведущая Ксения Собчак оголила плечи ради жаркого фото и внезапно заговорила о клевете
Новый пост знаменитости появился на ее странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Собчак опубликовала цитату, посвященную клевете.
«Клевета ужасна потому, что жертвой её несправедливости является один, а творят эту несправедливость двое: тот, кто распространяет клевету, и тот, кто ей верит.» (с)», - написала ведущая.
Она также поделилась собственным фото. На нем Собчак позирует в нежно-голубом топе на тоненьких бретельках и свободном джемпере ему в тон. При этом ведущая приспустила теплую кофту, тем самым оголив плечи. Судя по всему, под топ она не стала надевать лифчик.
Молодая любовница Брэда Питта восхитила видом в красочном мини без белья: "Боже, ты выглядишь..."
"Кварталу 95" полный капец": Дизель Шоу эпично переплюнул команду Кошевого, в Сети появилось видео
"Он называл нас мама и папа": Алла Пугачева у гроба едва сдерживала слезы
"Теперь мы точно им не мешаем": беременная Гвоздева не сдержалась после изгнания Шоптенко с "Танців"
На снимке Собчак запечатлена будто в момент резкого разворота к камере. Благодаря теплому освещению фото выглядит очень уютным и солнечным.
Подписчики ведущей тут же принялись комментировать ее пост.
«Какая вы красивая», «Шикарная фотография», «Это вы про себя?», «Ксюха все о беременности», «бла бла бла...ты столько сама клеветала на людей», «Хорошо, Ксения, что есть фотошоп», - пишут люди.
До этого мы писали, что Собчак удивила новым образом.
Так, на фото в соцсети, Ксения запечатлена на фоне стога сена и множества тыкв, лежащих на полу.
На звезде – черное длинное платье, тоже черный пиджак и открытая блузка, не скрывающая прелестей Собчак.
Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".
Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».
Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.