З відомим українським музикантом, зіркою "Ліги сміху" і чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом сталася НП на мосту Патона в Києві
Про це сам артист розповів у своєму Instagram в розділі Сторіз, повідомляє Politeka.net.
Так, Дантес уточнив, що їхав на зйомки шоу по мосту Патона і пробив колесо. Спочатку він навіть не помітив цього і продовжив рух, тим самим "зжувавши" шину. В результаті з гумою Дантесу довелося попрощатися. Втім, музикант поставився до цього філософськи, помітивши, що на зиму все одно довелося б "перевзуватися".
Артисту довелося викликати майстра, який оперативно замінив йому колесо.
Оголена Анджеліна Джолі звела з розуму хижою красою і пікантними вигинами: "Просто фантастика"
Як виглядали минулі обранці Наташі Корольової, Орбакайте, Лоліти, Джолі та інших зірок: "Такі солодкі"
Фігуриста Дуа Липа в прозорій сукні нічого не приховала: "Подивися на себе!"
Телеканали "1+1" та "Україна" пересварилися через шоу, в якому заспівала Кухар: "Нам прикро..."
"Хлопці, будьте обережнішими! Порізав колесо так, що мама не горюй!..Хлопок і характерний шикарний звук трешу", - поділився Дантес своїми враженнями від того, що сталося.
Він також порадив водіям бути більш обережними в подібних ситуаціях і ні в якому разі не продовжувати рух з пробитим колесом.
Раніше ми писали, що Дантес повторив слова Тарзана, проілюструвавши їх кумедним фото. У себе в Instagram Дантес опублікував фото з подругою Дашею Кацуріною під час відпочинку на яхті. Володимир лежав на диванчику, а Даша прилягла поруч.
"Я повівся... В слідстві свого сексизму...без всякої любові. Тому що любов у мене одна! Це жінка, дана мені Богом. Вже не знаю за які заслуги, але прийміть як факт", - написав Дантес, повторюючи слова з відеозвернення Тарзана, який змінив Наташі Корольової.
Нагадавши, чоловік Дорофєєвої Дантес перевершив Тарзана, зробивши щиросерде "зізнання".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва вразила худорбою в міні-бікіні, показовий кадр: "не тряси своїми кістками".
Також Politeka писала, що Дорофєєву застали в обіймах роздягненого красеня, фото облетіло мережу: Дантес не залишився осторонь.