З відомим українським музикантом, зіркою "Ліги сміху" і чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом сталася НП на мосту Патона в Києві

Про це сам артист розповів у своєму Instagram в розділі Сторіз, повідомляє Politeka.net.

Так, Дантес уточнив, що їхав на зйомки шоу по мосту Патона і пробив колесо. Спочатку він навіть не помітив цього і продовжив рух, тим самим "зжувавши" шину. В результаті з гумою Дантесу довелося попрощатися. Втім, музикант поставився до цього філософськи, помітивши, що на зиму все одно довелося б "перевзуватися".

Артисту довелося викликати майстра, який оперативно замінив йому колесо.

"Хлопці, будьте обережнішими! Порізав колесо так, що мама не горюй!..Хлопок і характерний шикарний звук трешу", - поділився Дантес своїми враженнями від того, що сталося.

Він також порадив водіям бути більш обережними в подібних ситуаціях і ні в якому разі не продовжувати рух з пробитим колесом.

Раніше ми писали, що Дантес повторив слова Тарзана, проілюструвавши їх кумедним фото. У себе в Instagram Дантес опублікував фото з подругою Дашею Кацуріною під час відпочинку на яхті. Володимир лежав на диванчику, а Даша прилягла поруч.

"Я повівся... В слідстві свого сексизму...без всякої любові. Тому що любов у мене одна! Це жінка, дана мені Богом. Вже не знаю за які заслуги, але прийміть як факт", - написав Дантес, повторюючи слова з відеозвернення Тарзана, який змінив Наташі Корольової.

Нагадавши, чоловік Дорофєєвої Дантес перевершив Тарзана, зробивши щиросерде "зізнання".

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