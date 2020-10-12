Знаменитості дозволяють собі демонструвати свої фігури в купальниках хоч цілий рік

Красуні володіють неймовірними фігурами, які звичайно, можна без сорому показувати в найвідвертіших нарядах, передає Politeka.net.

Американська поп-діва Дженніфер Лопес активно займається спортом і стежить за харчуванням, тому в 51 рік вона виглядає просто чудово. Форми в будь-яких купальниках, навіть найсміливіших виглядають бездоганно.

Фігурі стрункої моделі Белли Хадід в бікіні можна тільки позаздрити. Тіло знаменитості виглядає чудово, а її гарячі знімки, регулярно з'являються в Instagram.

Пишногруда модель Кайлі Дженнер розбурхує фантазії фанатів в купальниках. Її форми захоплюють, а в Instagram вже налічується близько 200 мільйонів підписників.

Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи доводить до блаженства своїми формами в крихітних бікіні. Фігура зірки гідна тільки компліментів.

Ангел "Victoria's Secret" Келлі Гейл зовсім недавно, незважаючи на осінь, що настала, продемонструвала пружні форми в бікіні. Підтягнуте тіло знаменитості викликає захват.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес одягла топ-корсет чорного кольору, прикрасила зону декольте масивним кольє із золота, а також уклала волосся в пишну зачіску. Головною родзинкою образу Лопес став саме макіяж з акцентом на очі.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи одягла спокусливу мереживну сукню з напівпрозорої чорної тканини. Екстремальне декольте дозволяє розглянути її сталевий прес і пишний бюст, який вона не посоромилася показати без білизни.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"