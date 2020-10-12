Знаменитості дозволяють собі демонструвати свої фігури в купальниках хоч цілий рік 

Красуні володіють неймовірними фігурами, які звичайно, можна без сорому показувати в найвідвертіших нарядах, передає Politeka.net.

Американська поп-діва Дженніфер Лопес активно займається спортом і стежить за харчуванням, тому в 51 рік вона виглядає просто чудово. Форми в будь-яких купальниках, навіть найсміливіших виглядають бездоганно. 

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Vacation vibes 🏝🌊 #SummerNights #SummerSunset 📸: @lacarba

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Фігурі стрункої моделі Белли Хадід в бікіні можна тільки позаздрити. Тіло знаменитості виглядає чудово, а її гарячі знімки, регулярно з'являються в Instagram. 

Пишногруда модель Кайлі Дженнер розбурхує фантазії фанатів в купальниках. Її форми захоплюють, а в Instagram вже налічується близько 200 мільйонів підписників. 

Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи доводить до блаженства своїми формами в крихітних бікіні. Фігура зірки гідна тільки компліментів. 

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@inamoratawoman

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Ангел "Victoria's Secret" Келлі Гейл зовсім недавно, незважаючи на осінь, що настала, продемонструвала пружні форми в бікіні. Підтягнуте тіло знаменитості викликає захват. 

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”relax on the beach”-pose

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Нагадаємо,  Дженніфер Лопес одягла топ-корсет чорного кольору, прикрасила зону декольте масивним кольє із золота, а також уклала волосся в пишну зачіску. Головною родзинкою образу Лопес став саме макіяж з акцентом на очі.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи одягла спокусливу мереживну сукню з напівпрозорої чорної тканини. Екстремальне декольте дозволяє розглянути її сталевий прес і пишний бюст, який вона не посоромилася показати без білизни.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"