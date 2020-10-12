Знаменитости позволяют себе демонстрировать свои фигуры в купальниках хоть круглый год 

Красотки обладают невероятными фигурами, которые конечно, можно без стеснения показывать в самых откровенных нарядах, передает Politeka.net.

Американская поп-дива Дженнифер Лопес активно занимается спортом и следит за питанием, поэтому в 51 год она выглядит просто восхитительно. Формы в любых купальниках, даже самых смелых выглядят безупречно. 

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Vacation vibes 🏝🌊 #SummerNights #SummerSunset 📸: @lacarba

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Фигуре стройной модели Беллы Хадид в бикини можно только позавидовать. Тело знаменитости выглядит превосходно, а ее горячие снимки, регулярно появляются в Инстаграм. 

Пышногрудая модель Кайли Дженнер будоражит фантазии фанатов в купальниках. Ее формы восхищают, а в Инстаграм уже насчитывается около 200 миллионов подписчиков. 

Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски доводит до блаженства своими формами в крохотных бикини. Фигура звезды достойна только комплиментов. 

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@inamoratawoman

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Ангел "Victoria’s Secret" Келли Гейл совсем недавно, несмотря на наступившую осень, продемонстрировала упругие формы в бикини. Подтянутое тело знаменитости вызывает восторг. 

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”relax on the beach”-pose

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Напомним,  Дженнифер Лопес надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски надела соблазнительное кружевное платье из полупрозрачной черной ткани. Экстремальное декольте позволяет рассмотреть ее стальной пресс и пышный бюст, который она не постеснялась показать без белья.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"