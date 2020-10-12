Знаменитости позволяют себе демонстрировать свои фигуры в купальниках хоть круглый год

Красотки обладают невероятными фигурами, которые конечно, можно без стеснения показывать в самых откровенных нарядах, передает Politeka.net.

Американская поп-дива Дженнифер Лопес активно занимается спортом и следит за питанием, поэтому в 51 год она выглядит просто восхитительно. Формы в любых купальниках, даже самых смелых выглядят безупречно.

Фигуре стройной модели Беллы Хадид в бикини можно только позавидовать. Тело знаменитости выглядит превосходно, а ее горячие снимки, регулярно появляются в Инстаграм.

Пышногрудая модель Кайли Дженнер будоражит фантазии фанатов в купальниках. Ее формы восхищают, а в Инстаграм уже насчитывается около 200 миллионов подписчиков.

Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски доводит до блаженства своими формами в крохотных бикини. Фигура звезды достойна только комплиментов.

Ангел "Victoria’s Secret" Келли Гейл совсем недавно, несмотря на наступившую осень, продемонстрировала упругие формы в бикини. Подтянутое тело знаменитости вызывает восторг.

Напомним, Дженнифер Лопес надела топ-корсет черного цвета, украсила зону декольте массивным колье из золота, а также уложила волосы в пышную прическу. Главной изюминкой образа Лопес стал именно макияж с акцентом на глаза.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски надела соблазнительное кружевное платье из полупрозрачной черной ткани. Экстремальное декольте позволяет рассмотреть ее стальной пресс и пышный бюст, который она не постеснялась показать без белья.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"