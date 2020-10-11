Найближчим часом погода в Україні різко зміниться і на зміну теплої осені прийдуть холоди

Як повідомляє УНІАН, відповідний прогноз на третю декаду жовтня озвучили синоптики.

За їхніми даними, температура почне різко падати відразу після свята Покрови, і вже через тиждень в Україну прийдуть перші заморозки.

Проте в найближчий тиждень погода продовжить залишатися теплою і сонячною. Дощі можливі в основному тільки на півночі і заході країни.

Температура піде на спад після 14 жовтня, а до 20 числа похолодання прийде на всю Україну. Першими відчують на собі заморозки жителі західних і північних областей, а з 24 Жовтня заморозки прийдуть і в інші регіони за винятком півдня.

У свою чергу, синоптики в прогнозі на сайті Gismeteo повідомляють, що заморозки прийдуть до Чернігова, Житомира, Тернополя та суми 19 жовтня, а до Києва, Харкова, Луганська, Донецька та Полтави - 20 жовтня.

Також синоптики повідомляють, що в останні десять днів жовтня середня температура складе близько +10 градусів.

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Так, українські синоптики взимку 2020-2021 року обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. За словами експертів, збережуться тенденції минулих років: скорочення тривалості зими і можливі крижані дощі.

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