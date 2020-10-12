33-річна українська співачка Настя Каменських показала разом з чоловіком, як виглядала в молодості

Як відомо, з 2006-го по 2017 рік знаменитий артист Потап виступав зі співачкою Настею Каменських в дуеті "Потап і Настя". В кінці 2017-го вони повідомили про припинення діяльності цієї групи і почали сольні проекти.

Довгий час пара приховувала від оточуючих свої стосунки. Причому робили вони це до самого весілля. У день церемонії пара сама дала зрозуміти про те, який день їх чекає. 23 травня 2019 року Потап одружився на Каменських. Після цього в соціальній мережі почали активно згадувати, як пара виглядала до слави, в дуеті і який стиль використовувала, з'являючись на публіці до всіх перетворень (співак і артистка скинули більш ніж по 20 кг перед весіллям!).

Як видно на знімках, недавно показаних на фан-акаунті, пара завжди слідувала якимось подвійним образам і причому одна пікантна деталь все ще незмінна – це боді Каменських. Як і раніше, співачка оголює ноги і сідниці на публіці, хапається тим, як схудла і постійно отримує за це неоднозначні відгуки.

Сам Потап пишається дружиною і навіть пише їй пісні для сольного проекту – NK. Також Потап продюсує проект Mozgi, співачку Michelle Andrade.

Ось як реагують в мережі:

"Опа, звідки у Потапа волосся?; у Насті зрізав і собі наклеїв 🤣; ще гриву і Преслі; Обов'язково в трусах! Це не еротично зовсім!; Настена схожа на молдованку😆; думав взялися за розум...фотки не вульгарні стали виставляти, а ні...Третім фото все обос * Алі.!!; Молоді💒; і все волохаті (на голові, тобто при своїх); Гарнесенько!; Ви прекрасні😍 😍 😍; заслуга коханої🙌 🙌 🙌; помолодшав🙌 🙌 🙌».

Ми також писали, що Настя довгий час перебувала з чоловіком на відпочинку, де кожен день показувала, як добре проводить час, насолоджується теплою погодою і дивує фігурою. І цього разу Каменських перевершила себе-кокетливо розкривши стильну сукню чорного кольору, співачка показала не тільки засмагле тіло, але ще і білизну.

Настя позувала в трендовій сукні з вшитим ремінцем-шнурком на талії і вирішила розкрити наряд фактично повністю, посвітивши при цьому чорною білизною без принтів.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad Знаете знаєте, звідки ці рядки? І напишіть, яка ви-ніжна chica hermosa 🌹 або все ж таємнича pantera negra? Моя відповідь - у пісні 😘», - інтригуюче написала Настя.

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