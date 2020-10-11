Накопичення пенсій може перетворитися на чергову проблему для мільйонів українців

Економіст Олександр Хмелевський розповів журналістам видання Главред, що накопичувальна пенсійна система, введення якої зараз активно обговорюють, жодним чином не забезпечить людей гідними пенсіями, а може обернутися черговою аферою.

Він пояснив, що накопичувальна пенсійна система передбачає щомісячні відрахування із зарплати працівників, тобто доходи українців зменшаться. Крім того, відрахувань та грошей може не вистачити на безбідну старість і доведеться буквально виживати, хто як зможе.

Також експерт нагадав про ризики втрати накопичень, які вже відбувалися в інших країнах.

"Розглядаються різні суми відрахувань в основному на рівні 2-7%. Неважко підрахувати, що таких відрахувань, навіть за 35 років трудового стажу, не вистачить на пристойну пенсію. Крім того, існують ризики втрати накопичень. Зокрема, держава може через кілька років, коли на накопичувальних рахунках зберуться чималі кошти, перерахувати їх до загального пенсійного фонду. Подібне вже сталося в Угорщині та Росії", - попередив економіст.



До всього іншого, для держави введення накопичувальної пенсійної системи теж обернеться втратами, адже це потягне додаткові витрати бюджетних коштів у розмірі декількох мільярдів гривень щорічно.

Тому накопичення пенсій може стати черговою аферою в Україні, яка не принесе очікуваного результату.

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