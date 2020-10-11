Кому з українців не пощастить

Багатьом українцям можуть урізати пенсії через кілька причин

Зокрема, якщо економічний застій в Україні триватиме, найближчими роками українці позбудуться п'ятої частини своїх пенсій. Відбудеться це через істотне знищення купівельної спроможності.

Про це заявив економіст Андрій Блінов, передає Час Пик.

Крім того, він пояснив, що в Україні реальна пенсія постійно знижується. Тим часом існують ризики того, що за 10 років вона може впасти на 20%, в тому випадку, якщо ситуація в українській економіці не буде змінюватися в кращу сторону.

За словами експерта, вплинути на це може демографія. Тобто - українцям, працюючим офіційно, з кожним роком буде все важче утримувати пенсіонерів за рахунок податків із зарплати.

Експерт зазначив, що знизити навантаження на державний бюджет може лише пенсійна реформа - запровадження так званої накопичувальної системи пенсій.

Також раніше повідомлялося, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про те, що через 15 років наша країна може опинитися в ситуації, коли не зможе виплачувати пенсії, оскільки кількість літнього населення буде дуже велика.

За його словами, в найближчому майбутньому кожен працюючий українець буде змушений утримувати двох пенсіонерів. Тому влада пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій ще один вид пенсійних відрахувань може з'явитися наступного року.

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