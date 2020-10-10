Їй до лиця такий сміливий образ

Популярна бразильська модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, приміряла роль школярки-бунтарки

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію спокусливих фото. Модель була одягнена в коротку плісировану спідницю, блискучий топ і красивий строгий піджак. Образ вона доповнила масивними туфлями і сумочкою у вигляді сердечка.

Варто відзначити, що виглядала зірка Victoria's Secret чудово. Від її довгих струнких ніг неможливо відвести погляд. За 20 хвилин пост красуні оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау!!! Ти стильна. Добре виглядаєш!", "Ти виглядаєш фантастично", "як мені це подобається", "Нічого собі", "Краса", "Чудова", "Великі ноги", "Тааак", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра показала найсолодші місця своєї фігурки. Вона позувала в блакитному купальнику на пляжі на заході сонця. Плавки на високій посадці підкреслили округлі стегна моделі, а акуратний ліфчик її красиві груди.

Крім цього, нещодавно модель поділилася знімком, на якому позувала в чорному купальнику, прикрившись величезним солом'яним капелюшком. Судячи з фото, красуня скинула з себе ліфчик, тому знадобилося інше прикриття. Виглядала Олівейра дуже мило.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:"Чорна пантера".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:"Афродіта".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.