Популярна модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася фігурою в оригінальному купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, зроблених біля моря. Вона була одягнена в блакитний купальник незвичайного дизайну. Трусики із завищеною талією підкреслили округлі стегна зірки, а ліфчик у вигляді невеликих клаптиків тканини прикрив тільки найінтимніше.

Дівчина позувала на камеру, показуючи себе з усіх боків. Завдяки унікальному пейзажу, фото Жизель виглядали дуже соковито.

"Родзинка мого вбрання", - підписала фото модель.

За день пост моделі зібрав майже 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Чудово", " Приголомшлива!", "Ой, ідеально", «видатна фігурка», «красива», «Афродіта», «я спочатку подумав, що це Адріана Ліма», «дуже гаряча», «мила леді», "відмінні кадри", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра вразила неймовірно зухвалим образом. Дівчина була одягнена в коротенькі шортики із зав'язками з боків, через які проглядалися її стегна. Зверху Олівейра одягла шкіряну сорочку, яку спеціально розстебнула, засвітивши засмаглий животик.

Крім цього, нещодавно Олівейра в тісному топіку нахилилася так низько, що її бюст ледь не вивалився на стіл. Модель без сорому посвітила пишними грудьми на радість фанатів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в сміливому топі покрасувалася перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра зірвала з себе сорочку і показала все, чим пишається: "родзинка".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:"Чорна пантера".