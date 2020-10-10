Популярна модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася фігурою в оригінальному купальнику
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, зроблених біля моря. Вона була одягнена в блакитний купальник незвичайного дизайну. Трусики із завищеною талією підкреслили округлі стегна зірки, а ліфчик у вигляді невеликих клаптиків тканини прикрив тільки найінтимніше.
Дівчина позувала на камеру, показуючи себе з усіх боків. Завдяки унікальному пейзажу, фото Жизель виглядали дуже соковито.
"Родзинка мого вбрання", - підписала фото модель.
За день пост моделі зібрав майже 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Чудово", " Приголомшлива!", "Ой, ідеально", «видатна фігурка», «красива», «Афродіта», «я спочатку подумав, що це Адріана Ліма», «дуже гаряча», «мила леді», "відмінні кадри", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра вразила неймовірно зухвалим образом. Дівчина була одягнена в коротенькі шортики із зав'язками з боків, через які проглядалися її стегна. Зверху Олівейра одягла шкіряну сорочку, яку спеціально розстебнула, засвітивши засмаглий животик.
Крім цього, нещодавно Олівейра в тісному топіку нахилилася так низько, що її бюст ледь не вивалився на стіл. Модель без сорому посвітила пишними грудьми на радість фанатів.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра в сміливому топі покрасувалася перед камерою.
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра зірвала з себе сорочку і показала все, чим пишається: "родзинка".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:"Чорна пантера".