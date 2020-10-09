Відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра пококетувала перед камерою в спокусливому купальнику

Красуня поділилася новими спекотними знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках модель позує в милому злитому купальнику бордового кольору в білий горошок. Наряд не має лямок, зате відрізняється незвичайним дизайном з розрізами під грудьми і на животі.

Олівейра спокусливо позує перед камерою, демонструючи своє засмагле тіло. На одному з фото красуня кокетливо схопилася руками за груди, злегка нахилившись вперед.

Її пляжний образ доповнює гламурний макіяж і стильні окуляри червоного кольору.

Шанувальники моделі не могли пройти повз таких соковитих фото і буквально засипали її компліментами.

Раніше ми писали, що Олівейра показала найкрасивіші місця своєї фігури.

Відома красуня показала, як відпочиває на пляжі на заході сонця. Модель постала в блакитному купальнику, який сидів на ній просто, як влитий.

Примітно, що верх був досить спокусливим, на відміну від низу - плавок на високій посадці.

Трикутники тканини трохи стиснулися на найтонших бретельках, прикриваючи груди Жизель. Зірка пограла принадами в білій сорочці, яку пізніше з себе зірвала, щоб краще продемонструвати чудову фігуру.

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