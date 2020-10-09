Відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра пококетувала перед камерою в спокусливому купальнику
Красуня поділилася новими спекотними знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімках модель позує в милому злитому купальнику бордового кольору в білий горошок. Наряд не має лямок, зате відрізняється незвичайним дизайном з розрізами під грудьми і на животі.
Олівейра спокусливо позує перед камерою, демонструючи своє засмагле тіло. На одному з фото красуня кокетливо схопилася руками за груди, злегка нахилившись вперед.
16-річна дочка Беллуччі звела з розуму хижою красою в тісному корсеті і міні: Моніка може пишатися
Ім'я нового "Холостяка" більше не секрет, інтрига розкрита: "Двоє дітей, місяць тому розлучився", фото серцеїда
Як виглядали перші чоловіки Фреймут, Бузової, Лободи та інших знаменитостей: особисті фото екс-пар
"Я була не одна": коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень
Її пляжний образ доповнює гламурний макіяж і стильні окуляри червоного кольору.
Шанувальники моделі не могли пройти повз таких соковитих фото і буквально засипали її компліментами.
Раніше ми писали, що Олівейра показала найкрасивіші місця своєї фігури.
Відома красуня показала, як відпочиває на пляжі на заході сонця. Модель постала в блакитному купальнику, який сидів на ній просто, як влитий.
Примітно, що верх був досить спокусливим, на відміну від низу - плавок на високій посадці.
Трикутники тканини трохи стиснулися на найтонших бретельках, прикриваючи груди Жизель. Зірка пограла принадами в білій сорочці, яку пізніше з себе зірвала, щоб краще продемонструвати чудову фігуру.
Нагадаємо, розкішна брюнетка з Victoria's Secret зірвала з себе сорочку і показала все, чим пишається.
Як повідомляла Politeka, безсоромна брюнетка з Victoria's Secret відчинила сорочку, показавши, чим спокушає чоловіків: "Космос".
Також Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret здивувала виглядом ззаду в крихітних шортах: "Чорна пантера".