Українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", блиснула апетитними принадами біля басейну

Як відомо, група "ВІА Гра" завжди була знаменита красивими учасницями, які були в кожному з її складів. Однією з них є ефектна блондинка Міша Романова, яка покинула колектив ще в 2018 році. Зараз вона активно розвиває свою сторінку в Instagram і радує шанувальників яскравими, а часто і досить відвертими знімками, передає Politeka.net

Останньою публікацією Романової виявилася фотографія, на якій співачка показала всю свою красу і грацію.

Артистка, попозувала біля басейну в чорному незвичайному купальнику, який дуже вдало підкреслив розкішний бюст знаменитості.

Видно, що до цього Міша Романова викупалася в басейні, так як її волосся і тіло були вологі від води.

"Ділюся цінним досвідом відпочинку в сучасних реаліях ☺️", - написала вона.

Фолловери почали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд співачки.

"Моя неземна, пишаюся ❤️", "Міша все більше і більше починає нагадувати Івлєєву", "Чому ти така красива, я чому на тебе запал🔥🌋💯💞💖❣️», «Неймовірна", - висловилися в коментарях.

До цього Міша Романова підкорила неймовірно жіночним чином.

Міша була одягнена в яскраву червону сукню з глибоким декольте і мереживом. Ніжна тканина чуттєво облягала великі пружні груди 30-річної зірки. Дівчина сиділа за столом і позувала на камеру, прийнявши горду позу. Вона широко посміхалася, демонструючи свої білосніжні зуби.

Нагадаємо, що Міша Романова запаморочила голову ніжною красою:»дружина мільйонера".

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