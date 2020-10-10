Українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", блиснула апетитними принадами біля басейну
Як відомо, група "ВІА Гра" завжди була знаменита красивими учасницями, які були в кожному з її складів. Однією з них є ефектна блондинка Міша Романова, яка покинула колектив ще в 2018 році. Зараз вона активно розвиває свою сторінку в Instagram і радує шанувальників яскравими, а часто і досить відвертими знімками, передає Politeka.net
Останньою публікацією Романової виявилася фотографія, на якій співачка показала всю свою красу і грацію.
Артистка, попозувала біля басейну в чорному незвичайному купальнику, який дуже вдало підкреслив розкішний бюст знаменитості.
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Видно, що до цього Міша Романова викупалася в басейні, так як її волосся і тіло були вологі від води.
"Ділюся цінним досвідом відпочинку в сучасних реаліях ☺️", - написала вона.
Фолловери почали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд співачки.
"Моя неземна, пишаюся ❤️", "Міша все більше і більше починає нагадувати Івлєєву", "Чому ти така красива, я чому на тебе запал🔥🌋💯💞💖❣️», «Неймовірна", - висловилися в коментарях.
До цього Міша Романова підкорила неймовірно жіночним чином.
Міша була одягнена в яскраву червону сукню з глибоким декольте і мереживом. Ніжна тканина чуттєво облягала великі пружні груди 30-річної зірки. Дівчина сиділа за столом і позувала на камеру, прийнявши горду позу. Вона широко посміхалася, демонструючи свої білосніжні зуби.
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