Американська модель і актриса, володарка титулу Міс Всесвіт 2012, Олівія Калпо зачарувала виглядом в купальнику

Спекотні знімки 28-річна красуня виклала на своїй сторінці в Instagram, передает Politeka.net

На фото розкішна брюнетка з мокрим волоссям попозувала в чорному злитому купальнику на тлі морського пейзажу.

Тканина ледь прикривала солодкі місця моделі і відкривала простір для чоловічої фантазії.

"Пристебнута і готова до вихідних!",- написала Олівія.

Треба відзначити, що зовнішній вигляд моделі викликав фурор в мережі. Спекотні кадри набрали понад 150 тисяч лайків і величезне число захоплених компліментів, якими обсипали фанати красуню.

До слова, в 2019 році Олівія Калпо завоювала титул найсексуальнішої жінки світу.

До цього вона вже була володаркою двох не менш значущих титулів. Це "Міс Всесвіт 2012«, також в тому ж році вона стала і»Міс США". Дівчина працює моделлю і професійно знімається на камеру.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо влаштувала інтимні ігри в ліжку зі своїм нареченим. Вона лежала в спокусливій мереживній нічній сорочці. Її пишні груди скромно виглядали під тонкою тканиною.

Поруч з моделлю лежав її наречений, який тримався рукою за її «п'яту точку». А між ними знаходився собака.

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