Американська модель і актриса, володарка титулу Міс Всесвіт 2012, Олівія Калпо зачарувала виглядом в купальнику
Спекотні знімки 28-річна красуня виклала на своїй сторінці в Instagram, передает Politeka.net
На фото розкішна брюнетка з мокрим волоссям попозувала в чорному злитому купальнику на тлі морського пейзажу.
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Тканина ледь прикривала солодкі місця моделі і відкривала простір для чоловічої фантазії.
"Пристебнута і готова до вихідних!",- написала Олівія.
Треба відзначити, що зовнішній вигляд моделі викликав фурор в мережі. Спекотні кадри набрали понад 150 тисяч лайків і величезне число захоплених компліментів, якими обсипали фанати красуню.
До слова, в 2019 році Олівія Калпо завоювала титул найсексуальнішої жінки світу.
До цього вона вже була володаркою двох не менш значущих титулів. Це "Міс Всесвіт 2012«, також в тому ж році вона стала і»Міс США". Дівчина працює моделлю і професійно знімається на камеру.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо влаштувала інтимні ігри в ліжку зі своїм нареченим. Вона лежала в спокусливій мереживній нічній сорочці. Її пишні груди скромно виглядали під тонкою тканиною.
Поруч з моделлю лежав її наречений, який тримався рукою за її «п'яту точку». А між ними знаходився собака.
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