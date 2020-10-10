Американская модель и актриса, обладательница титула Мисс Вселенная 2012, Оливия Калпо очаровала видом в купальнике

Знойные снимки 28-летняя красотка выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

На фото роскошная брюнетка с мокрыми волосами попозировала в черном слитном купальнике на фоне морского пейзажа.

Ткань едва прикрывала сладкие места модели и открывала простор для мужской фантазии.

«Пристегнута и готова к выходным!», - написала Оливия.

Надо отметить, что внешний вид модели вызвал фурор в сети. Жаркие кадры набрали свыше 150 тысяч лайков и огромное число восторженных комплиментов, которыми осыпали фанаты красотку.

К слову, в 2019 году Оливия Калпо завоевала титул самой сексуальной женщины мира.

До этого она уже являлась обладательницей двух не менее значимых титулов. Это «Мисс Вселенная 2012», также в том же году она стала и «Мисс США». Девушка работает моделью и профессионально снимается на камеру.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо устроила интимные игры в кровати со своим женихом. Она лежала в соблазнительной кружевной ночной рубашке. Ее пышная грудь скромно выглядывала под тонкой тканью.

Рядом с моделью лежал ее жених, который держался рукой за ее «пятую точку». А между ними находилась собака.

Напомним, что "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

Как сообщала Politeka, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в смелом декольте показала, почему не носит белье: "Реальная Барби"

Также Politeka рассказывала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо устроила жаркие танцы в бесстыжем топе: "Конфетка"