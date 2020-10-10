Мільйони українців ризикують залишитися без пенсій у найближчі роки

Такий прогноз озвучив аналітик Єгор Комов у коментарі для "Оглядач".

За його словами, вже з 2028 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 35 років стажу.

"Зрозуміло, ті люди, які зараз не працюють офіційно або зовсім не працюють, розраховувати на пенсію не можуть. Результат від підвищення вимоги до стажу відчуємо на собі вже через кілька років", - зазначив експерт.

За його словами, українська влада повинна впритул зайнятися даною проблемою, оскільки в іншому випадку близько 5,2 млн українців ризикують залишитися без пенсій.

"Це велика проблема, саме її в першу чергу має займатися зараз наш уряд. Це ресурс для того, щоб компенсувати дефіцит Пенсійного фонду, знайти кошти для підвищення виплат", – підкреслив Комов.



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про те, що через 15 років наша країна може опинитися в ситуації, коли не зможе виплачувати пенсії, оскільки кількість літнього населення буде дуже велика.

За його словами, в найближчому майбутньому кожен працюючий українець буде змушений утримувати двох пенсіонерів. Тому влада пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій ще один вид пенсійних відрахувань може з'явитися наступного року.

Нагадаємо, що українців залишать без пенсій, термінове звернення ПФУ

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комуналку, українцям повідомили про важливе рішення

Також Politeka писала, що у Раді бунт проти "післякризового" бюджету-2021 з підвищенням пенсій і доларом 29,1 грн